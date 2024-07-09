Міноборони України ввело до експлуатації понад 60 зразків боєприпасів

Українські військові з боєприпасами. Фото: defence-ua.com

З початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало понад 60 зразків боєприпасів різних типів. Вони були допущені до експлуатації у Силах оборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у вівторок, 9 липня.

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Боєприпаси у Силах оборони

Йдеться про боєприпаси для БпЛА, мінометні міни, артилерійські снаряди, засоби ближнього бою та набої до стрілецької зброї. Всі вони є продукцією вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Боєприпаси у Силах оборони. Фото: Міноборони

Півсотні зразків із цього переліку — це боєприпаси для безпілотників:

Осколково-фугасні;

кумулятивно-осколкові;

комбінованої дії;

багатоцільові.

Боєприпаси у Силах оборони. Фото: Міноборони

"Також вони різняться за вагою: від кілька сотень грамів до понад кількох кілограмів. Наступна численна група — це мінометні міни різних калібрів", — йдеться у повідомленні.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський назвав кількість бригад, які наразі неукомплектовані через затримку постачання зброї. За його словами, йдеться про 14.

Раніше міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що Прага від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надала Києву військову допомогу на суму 6,75 мільярда чеських крон, що дорівнює приблизно 288,4 мільйона американських доларів. Йдеться про танки, гаубиці, боєприпаси тощо.