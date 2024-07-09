Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Минобороны допустило к использованию в Силах обороны более 60 образцов боеприпасов arrow

Минобороны допустило к использованию в Силах обороны более 60 образцов боеприпасов

9 июля 2024 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минобороны Украины ввело в эксплуатацию более 60 образцов боеприпасов
Украинские военные с боеприпасами. Фото: defence-ua.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало более 60 образцов боеприпасов разных типов. Они были допущены к эксплуатации в Силах обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram во вторник, 9 июля.

Читайте также:

Боеприпасы в Силах обороны

Речь идет о боеприпасах для БпЛА, минометных минах, артиллерийских снарядах, средствах ближнего боя и боеприпасах к стрелковому оружию. Все они являются продукцией отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Боеприпасы ВСУ
Боеприпасы в Силах обороны. Фото: Минобороны

Полсотни образцов из этого перечня — это боеприпасы для беспилотников:

  • Осколочно-фугасные;
  • кумулятивно-осколочные;
  • комбинированного действия;
  • многоцелевые.
Боеприпасы украинских военных
Боеприпасы в Силах обороны. Фото: Минобороны

"Также они различаются по весу: от нескольких сотен граммов до более нескольких килограммов. Следующая многочисленная группа — это минометные мины различных калибров", — говорится в сообщении.

null
Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество бригад, которые пока не укомплектованы из-за задержки поставки оружия. По его словам, речь идет о 14.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставила Киеву военную помощь на сумму 6,75 миллиарда чешских крон, равную примерно 288,4 миллиона американских долларов. Речь идет о танках, гаубицах, боеприпасах и т.д.

война Минобороны ВСУ украинцы Украина боеприпасы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных