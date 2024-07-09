Минобороны Украины ввело в эксплуатацию более 60 образцов боеприпасов

Украинские военные с боеприпасами. Фото: defence-ua.com

С начала 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало более 60 образцов боеприпасов разных типов. Они были допущены к эксплуатации в Силах обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram во вторник, 9 июля.

Читайте также:

Боеприпасы в Силах обороны

Речь идет о боеприпасах для БпЛА, минометных минах, артиллерийских снарядах, средствах ближнего боя и боеприпасах к стрелковому оружию. Все они являются продукцией отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Боеприпасы в Силах обороны. Фото: Минобороны

Полсотни образцов из этого перечня — это боеприпасы для беспилотников:

Осколочно-фугасные;

кумулятивно-осколочные;

комбинированного действия;

многоцелевые.

Боеприпасы в Силах обороны. Фото: Минобороны

"Также они различаются по весу: от нескольких сотен граммов до более нескольких килограммов. Следующая многочисленная группа — это минометные мины различных калибров", — говорится в сообщении.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество бригад, которые пока не укомплектованы из-за задержки поставки оружия. По его словам, речь идет о 14.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставила Киеву военную помощь на сумму 6,75 миллиарда чешских крон, равную примерно 288,4 миллиона американских долларов. Речь идет о танках, гаубицах, боеприпасах и т.д.