Минобороны Украины ввело в эксплуатацию более 60 образцов боеприпасов

Минобороны допустило к использованию в Силах обороны более 60 образцов боеприпасов
С начала 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало более 60 образцов боеприпасов разных типов. Они были допущены к эксплуатации в Силах обороны.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram во вторник, 9 июля.
Боеприпасы в Силах обороны
Речь идет о боеприпасах для БпЛА, минометных минах, артиллерийских снарядах, средствах ближнего боя и боеприпасах к стрелковому оружию. Все они являются продукцией отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Полсотни образцов из этого перечня — это боеприпасы для беспилотников:
- Осколочно-фугасные;
- кумулятивно-осколочные;
- комбинированного действия;
- многоцелевые.
"Также они различаются по весу: от нескольких сотен граммов до более нескольких килограммов. Следующая многочисленная группа — это минометные мины различных калибров", — говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество бригад, которые пока не укомплектованы из-за задержки поставки оружия. По его словам, речь идет о 14.
Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставила Киеву военную помощь на сумму 6,75 миллиарда чешских крон, равную примерно 288,4 миллиона американских долларов. Речь идет о танках, гаубицах, боеприпасах и т.д.
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