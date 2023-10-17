Міноборони дозволило списувати втрачене в бою військове майно за спрощеною процедурою

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Міністерство оборони України дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою. Тепер на це потрібно два тижні замість шести місяців.

Про це повідомляють Міноборони та Мінцифра.

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Списування втраченого військового майна

Цей наказ був підписаний очільником Міноборони Рустемом Умєровим для боротьби з бюрократією.

Тепер не потрібно проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва.

"Наприклад, раніше на списання дрона йшло від одного місяця до пів року. Для цього потрібно було зібрати до 40 документів. Ухвалені зміни скоротять процедуру до 2-3 тижнів. Техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень зможуть списувати командири рот, батальйонів чи бригад", — йдеться у повідомленні.

Як відбувається списання військового майна. Фото: Міноборони

Відтепер командири можуть:

списувати засоби ураження, витрачені у ході бойових дій, або на практичних стрільбах на підставі акта про списання, затвердженого командиром окремої роти, батальйону, бригади;

списувати втрачені внаслідок бойових дій БпЛА вартістю до 1,5 млн грн без отримання погоджень від командування повітряних сил, сил логістики та Міноборони;

розділяти, розбирати зразки військової техніки, пошкоджені при виконанні бойових завдань, або складові частин, які не використовуються, для відновлення, модернізації чи виготовлення іншої техніки;

без проведення розслідування списувати за спрощеною процедурою дрони-камікадзе та інші безпілотники, перероблені для виконання завдань з ураження цілей.

У Міноборони нагадали, що раніше для розслідування зі списання БпЛА необхідно було зібрати 16-18 документів. Відтепер достатньо лише два:

акт про проведення пуску у ході бойових дій;

акт якісного технічного стану.

"Процес списання техніки стає простим і швидким, адже час — головний ресурс на війні. Ми шукаємо і знаходимо рішення, які полегшують службу наших воїнів, а не змушують їх займатись стосами паперів. Наказ про списання є одним із таких рішень. Будемо впроваджувати більше", — каже заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Зміни до процедури списання було розроблено разом з Міністерством цифрової трансформації.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Допис Мінцифри. Фото: скриншот

Нагадаємо, порівняно з 2021 роком чисельність жінок-військових у Збройних силах України збільшилася на 40 відсотків. За два роки кількість жінок в армії зросла на 12 тисяч. Станом на зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць.