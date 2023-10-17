Минобороны разрешило списывать утраченное в бою военное имущество по упрощенной процедуре

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Министерство обороны Украины разрешило списывать утраченное в бою военное имущество по упрощенной процедуре. Теперь на это нужно две недели вместо шести месяцев.

Об этом сообщают Минобороны и Минцифра.

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Списывание утраченного военного имущества

Этот приказ был подписан главой Минобороны Рустемом Умеровым для борьбы с бюрократией.

Теперь не нужно проводить отдельное расследование по каждой единице и получать согласование высшего руководства.

"Например, раньше на списание дрона уходило от одного месяца до полугода. Для этого нужно было собрать до 40 документов. Принятые изменения сократят процедуру до 2-3 недель. Технику стоимостью до 1,5 миллиона гривен смогут списывать командиры рот, батальонов или бригад", — говорится в сообщении.

Как происходит списание военного имущества Фото: Минобороны

Теперь командиры могут:

списывать средства поражения, израсходованные в ходе боевых действий или на практических стрельбах на основании акта о списании, утвержденного командиром отдельной роты, батальона, бригады;

списывать утраченные в результате боевых действий БпЛА стоимостью до 1,5 млн грн без получения согласований от командования воздушных сил, сил логисты и Минобороны;

разделять, разбирать образцы военной техники, поврежденные при выполнении боевых задач, или составные части, которые не используются, для восстановления, модернизации или изготовления другой техники;

без проведения расследования списывать по упрощенной процедуре дроны-камикадзе и другие беспилотники, переделанные для выполнения задач по поражению целей.

В Минобороны напомнили, что ранее для расследования по списанию БпЛА необходимо было собрать 16-18 документов. Теперь достаточно всего два:

акт о проведении пуска в ходе боевых действий;

акт качественного технического состояния

"Процесс списания техники становится простым и быстрым, ведь время — главный ресурс на войне. Мы ищем и находим решения, которые облегчают службу наших воинов, а не заставляют их заниматься стопками бумаг. Приказ о списании является одним из таких решений. Будем внедрять больше", — говорит заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Изменения в процедуре списания были разработаны вместе с Министерством цифровой трансформации.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Пост Минцифры. Фото: скриншот

Напомним, по сравнению с 2021 годом, численность женщин-военных в Вооруженных силах Украины увеличилась на 40 процентов. За два года количество женщин в армии выросло на 12 тысяч. На сегодня проходит службу почти 43 тысячи военнослужащих.