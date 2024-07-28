Міноборони України створює систему психологічної підтримки для військових

Українські військові. Фото: пресслужба 28-ї ОМБр

Міністерство оборони України працює над створенням системи психологічної підтримки для військовослужбовців. Допомога повинна бути присутня на всіх етапах служби.

Про це повідомила очільниця Департаменту охорони здоров'я МОУ Оксана Сухорукова під час першого щорічного міжнародного Конгресу з військової медицини та ментального здоров’я.

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Психологічна підтримка для військових

Сухорукова наголосила, що кількість випадків невралгічних захворювань, пов'язаних зі стресом, зростає. За її словами, ПТСР складає вже 29%. Очільниця Департаменту охорони здоров'я МОУ наголосила на необхідності надання психологічної допомоги на всіх етапах служби, від самодопомоги до довготривалої підтримки.

"Ми зобов'язані підтримати родини на всьому цьому шляху: від моменту отримання повідомлення про те, що їхній близький зник безвісти, у пошуку, в очікуваннях і до його звільнення", — додала Сухорукова.

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" розширює відділ психологічного супроводження та набирає команду фахівців. У полку потрібні психологи, які працюватимуть із бійцями, що мають ознаки бойових психічних травм.

Також у Львові розпочав роботу міський Центр підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти. Звертатися до закладу можна навіть без попереднього запису.