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Минобороны работает над созданием системы психологической поддержки для военных

28 июля 2024 21:35
Виктория Козырь - редактор
Минобороны Украины создает систему психологической поддержки для военных
Украинские военные. Фото: пресс-служба 28-й ОМБр
Виктория Козырь - редактор

Министерство обороны работает над созданием системы психологической поддержки для военнослужащих. Помощь должна присутствовать на всех этапах службы.

Об этом сообщила глава Департамента здравоохранения МОУ Оксана Сухорукова во время первого ежегодного международного Конгресса по военной медицине и ментальному здоровью.

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Сухорукова подчеркнула, что количество случаев невралгических заболеваний, связанных со стрессом, растет. По ее словам, ПТСР уже составляет 29%. Руководитель Департамента здравоохранения МОУ отметила необходимость оказания психологической помощи на всех этапах службы, от самопомощи до долговременной поддержки.

"Мы обязаны поддержать семьи на всем этом пути: от момента получения сообщения о том, что их близкий пропал без вести, в поиске, в ожиданиях и до его освобождения", — добавила Сухорукова.

Напомним, бригада спецназначения "Азов" расширяет отдел психологического сопровождения и набирает команду специалистов. В полку нужны психологи, которые будут работать с бойцами, имеющими признаки боевых психических травм.

Также во Львове начал работу городской Центр поддержки семей военнопленных и пропавших без вести. Обращаться в заведение можно даже без предварительной записи.

Минобороны украинцы Украина военные психологическая помощь

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