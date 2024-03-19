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Міноборони розпочало реформу системи оборонних закупівель за стандартами НАТО

19 березня 2024 22:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Міноборони розпочало реформу системи оборонних закупівель за стандартами НАТО
Засідання конференції Стратегічного огляду оборонних закупівель Україна-НАТО. Фото: Міноборни
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві оборони України розпочався Стратегічний огляд оборонних закупівель "Україна-НАТО". Захід має розпочати реформу системи оборонних закупівель за стандартами Північноатлантичного Альянсу. 

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства з посиланням на заступника міністра оборони України Дмитро Кліменкова.

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Як зазначається, Міноборони відходить від пострадянської системи, коли відомство мало відразу кілька функцій.

"В новій системі за міністерством залишаємо лише функцію розробки політики. Безпосередньо закупівлі здійснюють дві агенції — "Державний оператор тилу" і "Агенція оборонних закупівель", — сказав Кліменков.

У відомстві додають, що це здійснюється експертами з різних країн НАТО та України в тісній співпраці з агентством Альянсу з оборонних закупівель. Всі рекомендації, сприятимуть більшій підзвітності, прозорості та сумісності зі стандартами НАТО, а також допоможуть прокласти шлях до майбутнього членства України в Альянсі.

Нагадаємо, не так давно видання Kyiv Post опублікувало розслідування, в якому стало відомо, що посадовці Міноборони крадуть мільярди на закупівлі продовольства для військовослужбовців. 

Водночас офіцер ЗСУ та екснардеп Ігор Лапін заявив, що оборонне відомство за завищеними цінами придбало у чеської компанії AKM Group-CZ 500 снайперських гвинтівок та "відновлені" патрони, а чеські правоохоронці ще й заарештували 39 млн доларів українських грошей на рахунку концерну.

Міноборони
НАТО
Україна
реформи
закупівлі

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