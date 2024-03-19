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Минобороны начало реформу системы оборонных закупок по стандартам НАТО

19 марта 2024 22:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Минобороны начало реформу системы оборонных закупок по стандартам НАТО
Заседание конференции Стратегического обзора оборонных закупок Украина-НАТО. Фото: Миноборны
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны Украины начался Стратегический обзор оборонных закупок "Украина - НАТО". Мероприятие должно начать реформу системы оборонных закупок по стандартам Североатлантического Альянса.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова.

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Как отмечается, Минобороны отходит от постсоветской системы, когда ведомство имело сразу несколько функций.

"В новой системе за министерством оставляем лишь функцию разработки политики. Непосредственно закупки осуществляют два агентства - "Государственный оператор тыла" и "Агентство оборонных закупок", — сказал Клименков.

В ведомстве добавляют, что это осуществляется экспертами разных стран НАТО и Украины в тесном сотрудничестве с агентством Альянса по оборонным закупкам. Все рекомендации будут способствовать большей подотчетности, прозрачности и совместимости со стандартами НАТО, а также помогут проложить путь к будущему членству Украины в Альянсе.

Напомним, недавно издание Kyiv Post опубликовало расследование, в котором стало известно, что должностные лица Минобороны воруют миллиарды на закупке продовольствия для военнослужащих.

В то же время офицер ВСУ и экс-нардеп Игорь Лапин заявил, что оборонное ведомство по завышенным ценам приобрело у чешской компании AKM Group-CZ 500 снайперских винтовок и "восстановленных" патронов, а чешские правоохранители еще и арестовали 39 млн долларов украинских денег на счету концерна.

Минобороны
НАТО
Украина
реформы
закупки

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