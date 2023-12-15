Міноборони затвердило спрощену процедуру списання аптечок — що тепер зміниться

Боєць ЗСУ з аптечкою. Ілюстративне фото: скриншот

В Міністерстві оборони України затвердили спрощену процедуру списання аптечок. Відповідний наказ сьогодні підписав міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

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Зазначається, що через те, що списання військово-медичного інвентарю було надзвичайно ускладненим, військові частини не могли замовити новий. Чинний наказ Умєрова дозволить пришвидшити надходження нових аптечок до військових частин.

"Відсутність дієвої системи списання медичного майна була величезною проблемою, її подолання давно на часі. Військові частини раніше не могли швидко списати використані аптечки і отримати нові: процес тривав місяцями і передбачав 20 етапів. Після нашої реформи лишається шість етапів і три документи, які можна зробити дуже оперативно", — зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Як тепер запрацює новий порядок списання аптечок:

Пояснення процедури списання. Джерело: Міноборони України

якщо боєць ЗСУ втрачає (або використовує) аптечку, сумку та наплічник під час бою або під час виконання інших завдань, він усно чи письмово повідомляє про це командиру свого підрозділу;

командир складає рапорт та додає до нього витяг з журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення;

всі документи подаються командиру частини, який призначає комісію про формування акту списання (Додаток 4 до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту (пункт 5 розділу І), після чого підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно.

Нагадаємо, що раніше Рустем Умєров назвав головне завдання Міністерства оборони на 2024 рік. Також оборонне відомство вилучить частину сухпайків, поставлених торік, через пошкоджене пакування.