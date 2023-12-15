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Минобороны утвердило упрощенную процедуру списания аптечек — что теперь изменится

15 декабря 2023 23:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Минобороны утвердило упрощенную процедуру списания аптечек — что теперь изменится
Боец ВСУ с аптечкой. Иллюстративное фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны Украины утвердили упрощенную процедуру списания аптечек. Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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Отмечается, что из-за того, что списание военно-медицинского инвентаря было чрезвычайно усложнено, воинские части не могли заказать новый. Действующий приказ Умерова позволит ускорить поступление новых аптечек в воинские части.

"Отсутствие действенной системы списания медицинского имущества было огромной проблемой, ее преодоление давно актуально. Военные части раньше не могли быстро списать использованные аптечки и получить новые: процесс длился месяцами и предусматривал 20 этапов. После нашей реформы остается шесть этапов и три документа, которые можно сделать очень оперативно", — отметила заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова.

Как теперь заработает новый порядок списания аптечек:

Минобороны утвердило упрощенную процедуру списания аптечек - что теперь изменится
Объяснение процедуры списания. Источник: Минобороны Украины
  • если боец ВСУ теряет (или использует) аптечку, сумку и рюкзак во время боя или во время выполнения других задач, он устно или письменно уведомляет об этом командира своего подразделения;
  • командир составляет рапорт и добавляет к нему выписку из журнала боевых действий или итогового боевого донесения;
  • все документы представляются командиру части, который назначает комиссию о формировании акта списания (Приложение 4 к Порядку списания военного имущества в Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта (пункт 5 раздела I), после чего подписывает акт, а финансовая служба списывает указанное медицинское имущество.

Напомним, что ранее Рустем Умеров назвал главную задачу Министерства обороны на 2024 год. Также оборонное ведомство уберет часть сухпайков, поставленных в прошлом году, из-за поврежденной упаковки.

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