Житло в Краматорську - скільки військовим коштує побачення

Обійми військового та дружини. Фото: з відкритих джерел

Сотні родин не бачаться місяцями через війну, а вихідні або відпустка у військових на передовій — явище рідкісне. Прифронтовий Краматорськ перетворився з центру машинобудування в Україні на місто коротких побачень, адже саме туди з усіх куточків країни їдуть рідні, аби побачитися з коханими.

Скільки коштує для родин військових короткочасна зустріч — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Краматорськ — місто побачень

Прифронтовий Краматорськ — місто під прицілом ворога. Попри це у ньому залишаються жити цивільні, однак всі вони називають рідне місто заточеним під військових.

"Воно стало містом побачень. Якщо їхати з Києва потягом, то на пероні завжди стоять військові з букетами квітів. Вони не купують одну квіточку, їхні букети величезні. Ти дивишся на це і розумієш, що серед цієї війни потрапив на якесь добро, щастя і надію. Пари зустрічаються попри весь біль, всі втрати", — розповіла Новини.LIVE депутатка Краматорської міської ради Ангеліна Шостак.

Побачення з військовим. Фото: BBC News Ukrainian

Жінка згадує, що кохання і романтика не зникли з Краматорська навіть на початку повномасштабного вторгнення. Влітку 2022 року вона разом з людьми, які доставляють гуманітарну допомогу, організовувала пропозицію руки та серця.

"Військовий закохався в дівчину, теж військову, яка винаймає житло в Краматорську. Але початок війни, бізнес не працює. Ми шукали для нього букет і великого іграшкового ведмедя. Спершу знайшли ромашки, потім іграшку. Він їй освідчився, одружилися", — розповіла Ангеліна.

Побачення з військовим на вокзалі у Краматорську. Фото: Telegraf

Та попри те, що існують історії неймовірного кохання, попри біль та страшні події, є інша сторона побачень у прифронтовому місті. За словами жінки, багато місцевих звинувачують військових, що саме через них у Краматорськ прилітає. Та і через те, що місто заточене під військових, там піднімають ціни.

Ціни на житло в Краматорську

Кожна новина про Краматорськ публікується з однаковим заголовком — "Обстріл Краматорська…". А далі деталі — є загиблі, під завалами діти, кількість поранених зросла, ракета влучила у скупчення людей, влучання у піцерію, будинок…

"Жити там неможливо. Постійні тривоги, ходити по вулицях небезпечно. А коли кажуть, що місто заточено під військових, то це про ціни, асортимент. Там продається швидка їжа — бургери, хот-доги, піца. Але місто має жити", — додала Ангеліна.

Заробляють місцеві саме на військових, адже ціни на ту саму їжу та житло подекуди дорожчі за столичні, де безпекова ситуація набагато краща. Аби винайняти квартиру на кілька днів для побачення з коханою, військовому треба розраховувати на щонайменше 800-1000 грн на добу за житло. І за ці гроші умови проживання будуть не найкращі, подекуди без можливості прийняти душ.

Ціни на подобову оренду житла в Краматорську. Фото: скриншот

Квартира для оренди в Краматорську. Фото: скриншот

"Ціни на квартири шокуючі як для військових. Вони думають, що якщо зарплата 100 тисяч, то можна гребти? Та і за день не знайдеш, все замовляти треба завчасно", — розповів нам військовослужбовець.

Військові вважають, що це моральна складова кожної людини, яка здає в оренду житло. Виходить, що місто заточене під військових, але не з кращої сторони.

"Дуже високі ціни на оренду. До того ж якщо вже здаєте житло, то зробіть умови. Мені як краматорчанці ніяково і не те, що соромно, а неприємно. У місті, на жаль, є той факт, що люди наживаються на військових", — підсумувала Ангеліна.

Попри ціни та безпекову ситуацію, на вокзалі Краматорська обійми, квіти й поцілунки. Це як доказ класики — любов врятує цей світ.