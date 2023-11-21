Жилье в Краматорске - сколько военным стоит свидание

Объятия военного и жены. Фото: из открытых источников

Сотни семей не видятся месяцами из-за войны, а выходные или отпуск у военных на передовой — явление редкое. Прифронтовой Краматорск превратился из центра машиностроения в город коротких свиданий, ведь именно туда со всех уголков страны едут родные, чтобы увидеться с любимыми.

Сколько стоит для семей военных кратковременная встреча — в материале Новини.LIVE.

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Краматорск — город свиданий

Прифронтовый Краматорск — город под прицелом врага. Несмотря на это, в нем остаются жить гражданские, однако все они называют родной город заточенным под военных.

"Он стал городом свиданий. Если ехать из Киева поездом, то на перроне всегда стоят военные с букетами цветов. Они не покупают один цветочек, их букеты огромные. Ты смотришь на это и понимаешь, что среди этой войны попал на какое-то добро, счастье и надежду. Пары встречаются несмотря на всю боль, все потери", — рассказала Новини.LIVE депутат Краматорского городского совета Ангелина Шостак.

Свидание с военным. Фото: BBC News Ukrainian

Женщина вспоминает, что любовь и романтика не исчезли из Краматорска даже в начале полномасштабного вторжения. Летом 2022 года она вместе с людьми, которые доставляют гуманитарную помощь, организовывала предложение руки и сердца.

"Военный влюбился в девушку, тоже военную, которая снимает жилье в Краматорске. Но начало войны, бизнес не работает. Мы искали для него букет и большого игрушечного медведя. Сначала нашли ромашки, потом игрушку. Он ей сделал предложение, поженились", — рассказала Ангелина.

Свидание с военным на вокзале в Краматорске. Фото: Telegraf

Но несмотря на то, что существуют истории невероятной любви, несмотря на боль и страшные события, есть другая сторона свиданий в прифронтовом городе. По словам женщины, многие местные обвиняют военных, что именно из-за них в Краматорск прилетает. Да и потому, что город заточен под военных, там поднимают цены.

Цены на жилье в Краматорске

Каждая новость о Краматорске публикуется с одинаковым заголовком — "Обстрел Краматорска…". А дальше детали — есть погибшие, под завалами дети, количество раненых возросло, ракета попала в скопление людей, попадание в пиццерию, дом…

"Жить там невозможно. Постоянные тревоги, ходить по улицам опасно. А когда говорят, что город заточен под военных, то это о ценах, ассортименте. Там продается быстрая еда — бургеры, хот-доги, пицца. Но город должен жить", — добавила Ангелина.

Зарабатывают местные именно на военных, ведь цены на ту же еду и жилье кое-где дороже столичных, где ситуация с безопасностью намного лучше. Чтобы снять квартиру на несколько дней для свидания с любимой, военному нужно рассчитывать на минимум 800-1000 грн в сутки за жилье. И за эти деньги условия проживания будут не самые лучшие, иногда без возможности принять душ.

Цены на посуточную аренду квартир в Краматорске. Фото: скриншот

Квартира для аренды в Краматорске. Фото: скриншот

"Цены на квартиры шокирующие как для военных. Они думают, что если зарплата 100 тысяч, то можно грести? Да и за день не найдешь, все заказывать надо заранее", — рассказал военнослужащий.

Военные считают, что это моральная составляющая каждого человека, сдающего в аренду жилье. Выходит, что город заточен под военных, но не с лучшей стороны.

"Очень высокие цены на аренду. К тому же если уж сдаете жилье, то сделайте условия. Мне как краматорчанке неловко и не то, что стыдно, а неприятно. В городе, к сожалению, есть тот факт, что люди наживаются на военных", — подытожила Ангелина.

Несмотря на цены и ситуацию, на вокзале Краматорска объятия, цветы и поцелуи. Это как доказательство классики — любовь спасет этот мир.