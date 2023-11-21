Жилье в Краматорске - сколько военным стоит свидание

Город свиданий Краматорск — сколько стоит военному уикенд с семьей
Сотни семей не видятся месяцами из-за войны, а выходные или отпуск у военных на передовой — явление редкое. Прифронтовой Краматорск превратился из центра машиностроения в город коротких свиданий, ведь именно туда со всех уголков страны едут родные, чтобы увидеться с любимыми.
Сколько стоит для семей военных кратковременная встреча — в материале Новини.LIVE.
Краматорск — город свиданий
Прифронтовый Краматорск — город под прицелом врага. Несмотря на это, в нем остаются жить гражданские, однако все они называют родной город заточенным под военных.
"Он стал городом свиданий. Если ехать из Киева поездом, то на перроне всегда стоят военные с букетами цветов. Они не покупают один цветочек, их букеты огромные. Ты смотришь на это и понимаешь, что среди этой войны попал на какое-то добро, счастье и надежду. Пары встречаются несмотря на всю боль, все потери", — рассказала Новини.LIVE депутат Краматорского городского совета Ангелина Шостак.
Женщина вспоминает, что любовь и романтика не исчезли из Краматорска даже в начале полномасштабного вторжения. Летом 2022 года она вместе с людьми, которые доставляют гуманитарную помощь, организовывала предложение руки и сердца.
"Военный влюбился в девушку, тоже военную, которая снимает жилье в Краматорске. Но начало войны, бизнес не работает. Мы искали для него букет и большого игрушечного медведя. Сначала нашли ромашки, потом игрушку. Он ей сделал предложение, поженились", — рассказала Ангелина.
Но несмотря на то, что существуют истории невероятной любви, несмотря на боль и страшные события, есть другая сторона свиданий в прифронтовом городе. По словам женщины, многие местные обвиняют военных, что именно из-за них в Краматорск прилетает. Да и потому, что город заточен под военных, там поднимают цены.
Цены на жилье в Краматорске
Каждая новость о Краматорске публикуется с одинаковым заголовком — "Обстрел Краматорска…". А дальше детали — есть погибшие, под завалами дети, количество раненых возросло, ракета попала в скопление людей, попадание в пиццерию, дом…
"Жить там невозможно. Постоянные тревоги, ходить по улицам опасно. А когда говорят, что город заточен под военных, то это о ценах, ассортименте. Там продается быстрая еда — бургеры, хот-доги, пицца. Но город должен жить", — добавила Ангелина.
Зарабатывают местные именно на военных, ведь цены на ту же еду и жилье кое-где дороже столичных, где ситуация с безопасностью намного лучше. Чтобы снять квартиру на несколько дней для свидания с любимой, военному нужно рассчитывать на минимум 800-1000 грн в сутки за жилье. И за эти деньги условия проживания будут не самые лучшие, иногда без возможности принять душ.
"Цены на квартиры шокирующие как для военных. Они думают, что если зарплата 100 тысяч, то можно грести? Да и за день не найдешь, все заказывать надо заранее", — рассказал военнослужащий.
Военные считают, что это моральная составляющая каждого человека, сдающего в аренду жилье. Выходит, что город заточен под военных, но не с лучшей стороны.
"Очень высокие цены на аренду. К тому же если уж сдаете жилье, то сделайте условия. Мне как краматорчанке неловко и не то, что стыдно, а неприятно. В городе, к сожалению, есть тот факт, что люди наживаются на военных", — подытожила Ангелина.
Несмотря на цены и ситуацию, на вокзале Краматорска объятия, цветы и поцелуи. Это как доказательство классики — любовь спасет этот мир.
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