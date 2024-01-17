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Місцева влада прокоментувала ранкові вибухи в окупованому Бердянську

17 січня 2024 13:51
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Місцева влада прокоментувала ранкові вибухи в окупованому Бердянську
Вибух. Фото ілюстративне: Укрінформ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У Бердянську місцеві повідомляють, що зранку 17 січня чули вибухи — орієнтовно за межами міста. І хоча перевіреної інформації наразі немає, місцева влада вважає, що це була робота Збройних сил України.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Місцеві жителі Бердянська повідомляють, що чули непоодинокі вибухи, особливо їх було чути у нагірній частині міста. Лунали вони з-за меж Бердянська — орієнтовно з сільської території. 

"Окупанти почали повідомляти, вочевидь в певній паніці, про те, що в них ППО відпрацьовує, потім вони казали в інших ресурсах, що це навчання на полігоні, який розташовується в селі Азовське біля Бердянська", — повідомив Віктор Дудукалов. 

У своїх повідомленнях окупанти суперечили самим собі, тож місцева влада підозрює, що ті приховують саме роботу ЗСУ. Однак на цей час звіту про результати немає. 

"Останнім часом, ми знаємо, що по Бердянську летять безпілотники, а інколи летять ще й ракети. І в селах зосереджена достатня кількість техніки окупантів. Там є і засоби РЕБ, і засоби ППО. Тобто є куди влучати, є куди летіти, і дуже сподіваємося, що це були прильоти результативні", — сказав заступник голови Бердянської райради. 

Нагадаємо, 13 січня в самому окупованому Бердянську також пролунав потужний вибух

російські війська
ЗСУ
вибух
Бердянськ
контрнаступ ЗСУ
окупація

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