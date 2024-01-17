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Местные власти прокомментировали утренние взрывы в оккупированном Бердянске

17 января 2024 13:51
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Местные власти прокомментировали утренние взрывы в оккупированном Бердянске
Взрыв. Фото иллюстративное: Укринформ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В Бердянске местные сообщают, что утром 17 января слышали взрывы — ориентировочно за пределами города. И хотя проверенной информации пока нет, местные власти считают, что это работа Вооруженных сил Украины.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Местные жители Бердянска сообщают, что слышали нередкие взрывы, особенно они были слышны в нагорной части города. Раздавались они из-за пределов Бердянска — ориентировочно с сельской территории.

"Оккупанты начали сообщать, очевидно в определенной панике, о том, что у них ПВО отрабатывает, потом они говорили в других ресурсах, что это обучение на полигоне, который располагается в селе Азовское возле Бердянска", — сообщил Виктор Дудукалов.

В своих сообщениях оккупанты противоречили самим себе, поэтому местные власти подозревают, что те скрывают именно работу ВСУ. Однако в настоящее время отчета о результатах нет.

"В последнее время, мы знаем, что по Бердянску летят беспилотники, а иногда летят еще и ракеты. И в селах сосредоточено достаточное количество техники оккупантов. Там есть и средства РЭБ, и средства ПВО. То есть куда попадать, есть куда лететь, и очень надеемся, что это были прилеты результативные", — сказал заместитель председателя Бердянского райсовета.

Напомним, 13 января в самом оккупированном Бердянске также раздался мощный взрыв.

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Бердянск
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