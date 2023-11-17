Мітинг в РФ — дружини мобілізованих вимагають повернути чоловіків з фронту

Мітинг дружин мобілізованих в РФ. Фото: росЗМІ

Дружини мобілізованих зберуться на перший узгоджений мітинг із початку війни. Вони вимагають повернути чоловіків з фронту. На акцію до Новосибірська з'їдуться з десяти міст Росії.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Перший мітинг в Росії на підтримку мобілізованих

Зазначається, що 19 листопада у Новосибірську пройде перший узгоджений мітинг на підтримку мобілізованих. До участі запросили лише членів сімей мобілізованих та учасників "СВО", влада погодила такий формат.

"Вже понад рік наші мобілізовані родичі захищають інтереси Батьківщини на передовій! Більшість із бійців перебувають там без ротації, багато хто без відпусток. Рік, цілий рік у окопах! Після поранень бійців не долеченими знову та знову відправляють на передову. Вони пішли на СВО, щоби захистити свої сім'ї. Настав час виступити на їхній захист!" — йдеться в анонсі заходу.

Головною метою жінок є повернення їх чоловіків додому.

"Поверніть дітям батьків", "мобілізованих додому", "ротація = справедливість", — такі гасла для мітингу пропонують учасники.

При цьому організатори мітингу жодного разу не згадують саме про дії військових РФ на території України. Немає жодних натяків, що мітингувальники вимагатимуть припинення воєнних дій. Вони не збираються вимагати зупинення війни та терору в Україні.

Становище російських військових на фронті

Правозахисник в РФ Сергій Кривенко розповів про складне становище російських військових. За його словами, у них немає відпусток та жахливі умови служби.

"Військовослужбовці зараз взагалі поставлені у рабське становище: вони не можуть звільнитися, їх не відпускають у відпустку чи хаотично. А військова прокуратура, можливо, й надсилає якісь приписи, але вплинути на військове командування вона не може", — сказав Сергій Кривенко.

На мітинг з'їдуться учасники з десяти російських міст. Організатори радіють, зо будуть "жінки з усієї Росії". Повідомлення про проведення мітингу також подавали активісти із Челябінська, але отримали відмову.

Нагадаємо, дружина російського окупанта розповіла про примусову мобілізацію населення РФ. Вона також обговорила схеми щодо ухилення від участі у бойових діях.

Крім того, у Росії в'язні, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік. За це відповідатимуть військкомати за місцем знаходження колоній та СІЗО.