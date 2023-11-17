Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Мітинг в РФ — дружини мобілізованих вимагають повернути чоловіків з фронту arrow

Мітинг в РФ — дружини мобілізованих вимагають повернути чоловіків з фронту

17 листопада 2023 15:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Мітинг в РФ — дружини мобілізованих вимагають повернути чоловіків з фронту
Мітинг дружин мобілізованих в РФ. Фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Дружини мобілізованих зберуться на перший узгоджений мітинг із початку війни. Вони вимагають повернути чоловіків з фронту. На акцію до Новосибірська з'їдуться з десяти міст Росії.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Читайте також:

Перший мітинг в Росії на підтримку мобілізованих

Зазначається, що 19 листопада у Новосибірську пройде перший узгоджений мітинг на підтримку мобілізованих. До участі запросили лише членів сімей мобілізованих та учасників "СВО", влада погодила такий формат.

"Вже понад рік наші мобілізовані родичі захищають інтереси Батьківщини на передовій! Більшість із бійців перебувають там без ротації, багато хто без відпусток. Рік, цілий рік у окопах! Після поранень бійців не долеченими знову та знову відправляють на передову. Вони пішли на СВО, щоби захистити свої сім'ї. Настав час виступити на їхній захист!" — йдеться в анонсі заходу.

Головною метою жінок є повернення їх чоловіків додому.

"Поверніть дітям батьків", "мобілізованих додому", "ротація = справедливість", — такі гасла для мітингу пропонують учасники.

При цьому організатори мітингу жодного разу не згадують саме про дії військових РФ на території України. Немає жодних натяків, що мітингувальники вимагатимуть припинення воєнних дій. Вони не збираються вимагати зупинення війни та терору в Україні. 

Становище російських військових на фронті

Правозахисник в РФ Сергій Кривенко розповів про складне становище російських військових. За його словами, у них немає відпусток та жахливі умови служби.

"Військовослужбовці зараз взагалі поставлені у рабське становище: вони не можуть звільнитися, їх не відпускають у відпустку чи хаотично. А військова прокуратура, можливо, й надсилає якісь приписи, але вплинути на військове командування вона не може", — сказав Сергій Кривенко.

На мітинг з'їдуться учасники з десяти російських міст. Організатори радіють, зо будуть "жінки з усієї Росії". Повідомлення про проведення мітингу також подавали активісти із Челябінська, але отримали відмову.

Нагадаємо, дружина російського окупанта розповіла про примусову мобілізацію населення РФ. Вона також обговорила схеми щодо ухилення від участі у бойових діях.

Крім того, у Росії в'язні, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік. За це відповідатимуть військкомати за місцем знаходження колоній та СІЗО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі