Митинг в РФ — жены мобилизованных требуют вернуть мужчин с фронта

Митинг жен мобилизованных в РФ. Фото: росСМИ

Жены мобилизованных соберутся на первый согласованный митинг с начала войны. Они требуют вернуть мужчин с фронта. На акцию в Новосибирск съедутся из десяти городов России.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

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Первый митинг в России в поддержку мобилизованных

Отмечается, что 19 ноября в Новосибирске пройдет первый согласованный митинг в поддержку мобилизованных. К участию пригласили только членов мобилизованных семей и участников "СВО", власти согласовали такой формат.

"Уже больше года наши мобилизованные родственники защищают интересы Родины на передовой! Большинство бойцов находятся там без ротации, многие без отпусков. Год, круглый год в окопах! После ранений бойцов не долеченными снова и снова отправляют на передовую. Они пошли на СВО, чтобы защитить свои семьи. Пора выступить в их защиту!" — говорится в анонсе мероприятия.

Главной целью женщин является возвращение их мужчин домой.

"Верните детям родителей", "мобилизованных домой", "ротация = справедливость" , — такие лозунги для митинга предлагают участники.

При этом митингующие организаторы ни разу не упоминают именно о действиях военных РФ на территории Украины. Нет никаких намеков, что митингующие потребуют прекращения военных действий. Они не собираются требовать остановки войны и террора в Украине.

Положение российских военных на фронте

Правозащитник в РФ Сергей Кривенко рассказал о тяжелом положении российских военных. По его словам, у них нет отпусков и ужасающие условия службы.

"Военнослужащие сейчас вообще поставлены в рабское положение: они не могут уволиться, их не отпускают в отпуск или хаотично. А военная прокуратура, возможно, и посылает какие-то предписания, но повлиять на военное командование она не может", — сказал Сергей Кривенко.

На митинг съедутся участники из десяти городов РФ. Организаторы радуются, что будут "женщины со всей России". Сообщения о проведении митинга также подавали активисты из Челябинска, но получили отказ.

Напомним, супруга российского оккупанта рассказала о принудительной мобилизации населения РФ. Она также обсудила схемы уклонения от участия в боевых действиях.

Кроме того, в России заключенные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут становиться на военный учет. За это будут отвечать военкоматы по месту нахождения колоний и СИЗО.