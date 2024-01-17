Тимчасово окупований Мелітополь. Фото: google.com

У Мелітополі росіяни проводять ще жорсткішу мобілізацію до лав своїх збройних сил. Відтепер, якщо чоловіки не стають на облік, вони не можуть навіть звернутися до лікаря.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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З перших днів 2024 року постановка усіх військовозобовʼязаних на облік стала абсолютно обовʼязковою.

"Наприклад, ти не можеш звернутися до лікарні, ти не можеш звернутися для отримання дозволу водійських прав, будь-якого документа, якщо ти не став на облік в їхньому фейковому військкоматі", — повідомив Федоров.

Однак навіть стати на облік тепер стало проблематично, тож люди просто не знають що робити.

"Ми бачимо, що, з одного боку, вони змушують усіх ставати на облік, з іншого — вони обмежили сьогодні кількість бланків і видачу документів, тож сьогодні така патова ситуація, що мешканці не можуть і не стати на облік, і отримати відповідні документи", — пояснив мер Мелітополя.

Нагадаємо, наразі російські окупанти проводять приховані мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Однак після виборів в РФ вони можуть стати відкритими та масштабними.