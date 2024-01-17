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Мобилизация в ряды армии РФ в Мелитополе ужесточается, — Иван Федоров

17 января 2024 15:43
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Мобилизация в ряды армии РФ в Мелитополе ужесточается, — Иван Федоров
Временно оккупированный Мелитополь. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В Мелитополе россияне проводят еще более жесткую мобилизацию в ряды своих вооруженных сил. Теперь, если мужчины не становятся на учет, они не могут даже обратиться к врачу.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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С первых дней 2024 года постановка всех военнообязанных на учет стала абсолютно обязательной.

"Например, ты не можешь обратиться в больницу, ты не можешь обратиться для получения разрешения водительских прав, какого-либо документа, если ты не стал на учет в их фейковом военкомате", — сообщил Федоров.

Однако даже стать на учет теперь стало проблематично, поэтому люди просто не знают, что делать.

"Мы видим, что, с одной стороны, они заставляют всех становиться на учет, с другой — они ограничили сегодня количество бланков и выдачу документов, поэтому сегодня такая патовая ситуация, что жители не могут и не встать на учет, и получить соответствующие документы", — объяснил мэр Мелитополя.

Напомним, российские оккупанты проводят скрытые мобилизации на временно оккупированных территориях. Однако после выборов в РФ они могут оказаться открытыми и масштабными.

Запорожская область
оккупанты
Иван Федоров
Мелитополь
мобилизация

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