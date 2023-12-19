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Мобілізація судимих та на які посади варто йти для погашення судимості — ефір Новини.LIVE

19 грудня 2023 20:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мобілізація судимих та на які посади варто йти для погашення судимості — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні триває загальна мобілізація до лав Збройних сил України. Водночас розширюється перелік категорій населення, яких можуть призвати до армії, зокрема й громадян із судимістю. Про це, і не тільки, поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися о 20:30 на Youtube-каналі Новини.LIVE.

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Про що ефір

Гостем студії Вечір.LIVE став заступник командира 3-ї ОШБр  Родіон Кудряшов.

Під час прямого ефіру разом з ведучим Віталієм Прудиусом він обговорить проблеми мобілізації в Україні, нестачу мотивації у суспільстві, снарядний голод на фронті та закінчення грошей від США. 

Нагадаємо, Зеленський заявив, що нова хвиля мобілізації коштуватиме українському бюджету 500 млрд грн. І зараз немає розуміння, звідки країна може взяти ці кошти.

Також, за його словами, один військовий — це шість цивільних, які сплачують податки.

Крім того, Президент України наголосив, що не підпише закон про мобілізацію жінок. Проте він може подумати стосовно зниження призовного віку до 25 років.

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