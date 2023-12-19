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Мобилизация судимых и на какие должности следует идти для погашения судимости — Новини.LIVE

19 декабря 2023 20:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Мобилизация судимых и на какие должности следует идти для погашения судимости — Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине идет общая мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. В то же время расширяется перечень категорий населения, которые могут быть призваны в армию, в том числе и граждан с судимостью. Об этом, и не только, поговорят в эфире Новини.LIVE.

Прямой эфир можно посмотреть в 20:30 на YouTube-канале Новини.LIVE.

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О чем эфир

Гостем студии Вечір.LIVE стал заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов.

Во время прямого эфира вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят проблемы мобилизации в Украине, нехватку мотивации в обществе, голод на фронте и окончание денег от США.

Напомним, что Зеленский заявил, что новая волна мобилизации обойдется украинскому бюджету в 500 млрд грн. И сейчас нет понимания, откуда страна может взять эти деньги.

Также по его словам, один военный — это шесть гражданских, уплачивающих налоги.

Кроме того, Президент Украины подчеркнул, что не подпишет закон о мобилизации женщин. Однако он может подумать о снижении призывного возраста до 25 лет.

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