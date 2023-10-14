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Моравецький відповів, чи продовжує Польща надавати Україні військову допомогу

14 жовтня 2023 22:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Моравецький відповів, чи продовжує Польща надавати Україні військову допомогу
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: dw.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Польщі не зупиняли передачу зброї для України, зараз її передають за минулими контрактами. Варшава завжди має зв'язок зі США щодо постачання військової допомоги для ЗСУ. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого брифінгу.

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Він наголосив, що його країна передає нині для нашої держави лише те озброєння, яке є в контракті.

"Оскільки ми самі зміцнюємо нашу армію завдяки виробництву і закупівлям. А інших ми заохочуємо, щоб вони передавали зброю Україні", — пояснив польський політик.

Допомога Польщі та США

За його словами, Польща та США відіграли велику роль у військовій допомозі для України на початку повномасштабної війни РФ.

"Перебуваємо в постійному контакті з американцями з українських питань. Ми будемо робити все можливе, щоб вони і наші європейські союзники допомагали Україні аж до перемоги над Росією", — наголосив Моравецький. 

Нагадаємо, нещодавно між Україною та Польщею, які з початку повномасштабної війни були союзницями, спалахнула "зернова суперечка". Наразі конфлікт вичерпано.

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