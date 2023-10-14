Моравецький відповів, чи продовжує Польща надавати Україні військову допомогу
У Польщі не зупиняли передачу зброї для України, зараз її передають за минулими контрактами. Варшава завжди має зв'язок зі США щодо постачання військової допомоги для ЗСУ.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого брифінгу.
Підтримка України
Він наголосив, що його країна передає нині для нашої держави лише те озброєння, яке є в контракті.
"Оскільки ми самі зміцнюємо нашу армію завдяки виробництву і закупівлям. А інших ми заохочуємо, щоб вони передавали зброю Україні", — пояснив польський політик.
Допомога Польщі та США
За його словами, Польща та США відіграли велику роль у військовій допомозі для України на початку повномасштабної війни РФ.
"Перебуваємо в постійному контакті з американцями з українських питань. Ми будемо робити все можливе, щоб вони і наші європейські союзники допомагали Україні аж до перемоги над Росією", — наголосив Моравецький.
Нагадаємо, нещодавно між Україною та Польщею, які з початку повномасштабної війни були союзницями, спалахнула "зернова суперечка". Наразі конфлікт вичерпано.
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