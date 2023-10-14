Моравецкий ответил, продолжает ли Польша оказывать Украине военную помощь

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: dw.com

В Польше не останавливали передачу оружия для Украины, сейчас ее передают по прошлым контрактам. Варшава всегда имеет связь с США по поставке военной помощи для ВСУ.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего брифинга.

Читайте также:

Поддержка Украины

Он подчеркнул, что его страна передает сейчас для нашего государства только то вооружение, которое есть в контракте.

"Поскольку мы сами укрепляем нашу армию благодаря производству и закупкам. А других мы призываем, чтобы они передавали оружие Украине", — объяснил польский политик.

Помощь Польше и США

По его словам, Польша и США сыграли огромную роль в военной помощи для Украины в начале полномасштабной войны РФ.

"Находимся в постоянном контакте с американцами по украинским вопросам. Мы будем делать все возможное, чтобы они и наши европейские союзники помогали Украине вплоть до победы над Россией", — подчеркнул Моравецкий.

Напомним, недавно между Украиной и Польшей, которые с начала полномасштабной войны были союзниками, разразился "зерновой спор". В настоящее время конфликт исчерпан.