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Моравецкий ответил, продолжает ли Польша оказывать Украине военную помощь

14 октября 2023 22:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Моравецкий ответил, продолжает ли Польша оказывать Украине военную помощь
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: dw.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Польше не останавливали передачу оружия для Украины, сейчас ее передают по прошлым контрактам. Варшава всегда имеет связь с США по поставке военной помощи для ВСУ.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего брифинга.

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Он подчеркнул, что его страна передает сейчас для нашего государства только то вооружение, которое есть в контракте.

"Поскольку мы сами укрепляем нашу армию благодаря производству и закупкам. А других мы призываем, чтобы они передавали оружие Украине", — объяснил польский политик.

Помощь Польше и США

По его словам, Польша и США сыграли огромную роль в военной помощи для Украины в начале полномасштабной войны РФ.

"Находимся в постоянном контакте с американцами по украинским вопросам. Мы будем делать все возможное, чтобы они и наши европейские союзники помогали Украине вплоть до победы над Россией", — подчеркнул Моравецкий.

Напомним, недавно между Украиной и Польшей, которые с начала полномасштабной войны были союзниками, разразился "зерновой спор". В настоящее время конфликт исчерпан.

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