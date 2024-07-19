Суд покарав морпіха, який не виконав наказ командира під час боїв за Кринки

Українські військові в боях за Кринки. Фото ілюстративне: Сайт президента

У Миколаївській області морський піхотинець отримав два роки за невиконання наказу командира під час боїв населеному пункті Кринки, що на лівому березі Херсонщини. При цьому суд врахував той час, який підсудний провів за гратами протягом розгляду справи.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суду стало відомо, що, згідно зі свідоцтвом командира, 15 та 21 листопада 2023 року в селі Садове та 18 листопада 2023 року в села Промінь на виконання розпорядження командира 88 окремого батальйону морської піхоти офіцером було віддано наказ морському піхотинцю. Підлеглий відмовився виконувати наказ, мотивуючи своєю неготовністю до його виконання.

Начальник медичної служби медичних протипоказань для невиконання наказу не виявив. Окрім того, після проходження військово-лікарської комісі він жодного разу не звертавс я за медичною допомогою з питаннями погіршення стану здоров`я та не лікувався.

Службове розслідування за фактом відмови від виконання наказу в умовах воєнного стану морпіхом розпочалось 16 листопада, а закінчилось 30 листопада 2023 року.

Рішення суду

Суд кваліфікував дії військовослужбовця, як непокору, тобто відкриту відмову виконати наказ командира, вчинену в умовах воєнного стану. Його було засуджено до двох років перебування у дисциплінарному батальйоні.

Суд зарахував морпіху у строк відбування покарання час попереднього ув`язнення.

Чоловік може оскаржити вирок протягом 30 діб з моменту оголошення, звернувшись до Миколаївського апеляційного суду.

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