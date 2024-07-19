Суд наказал морпеха, не выполнившего приказ командира во время боев за Крынки

Украинские военные в боях за Крынки. Фото иллюстративное: Сайт президента

В Николаевской области морской пехотинец получил два года за невыполнение приказа командира во время боев в населенном пункте Крынки на левом берегу Херсонщины. При этом суд учел то время, которое подсудимый провел за решеткой в ходе рассмотрения дела.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суду стало известно, что, согласно свидетельству командира, 15 и 21 ноября 2023 года в селе Садовое и 18 ноября 2023 года в селе Проминь для исполнение распоряжения командира 88 отдельного батальона морской пехоты офицером был отдан приказ морскому пехотинцу. Подчиненный отказался выполнять приказ, мотивируя своей неготовностью к его исполнению.

Начальник медицинской службы медицинских противопоказаний для неисполнения приказа не нашел. Кроме того, после прохождения военно-врачебной комиссии он ни разу не обращался за медицинской помощью с вопросами ухудшения состояния здоровья и не лечился.

Служебное расследование по факту отказа от выполнения приказа в условиях военного положения морпехом началось 16 ноября, а закончилось 30 ноября 2023 года.

Решение суда

Суд квалифицировал действия военнослужащего, как неповиновение, то есть открытый отказ выполнить приказ командира, совершенное в условиях военного положения. Он был приговорен к двум годам пребывания в дисциплинарном батальоне.

Суд засчитал морпеха в срок отбывания наказания за время предварительного заключения.

Мужчина может обжаловать приговор в течение 30 суток с момента оглашения, обратившись в Николаевский апелляционный суд.

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