Британія та Україна створили морську коаліцію: подробиці

Британські та норвезькі партнери в процесі створення морської коаліції для України. Фото: Reuters/ Rosie Hallam/UK MOD

Західні партнери України зорганізувалися у нову коаліцію на підтримку нашої країни. Що принесе Україні морська коаліція, на чолі якої стоять Велика Британія та Норвегія, чи розрахована вона на повоєнний період — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Британія і морська коаліція

Протягом повномасштабної російсько-української війни західні партнери організували кілька тематичних коаліцій на підтримку України. Так, були створені авіаційна коаліція, яка зараз переймається підготовкою українських пілотів для роботи на американських штурмовиках F-16. Крім того, низка країн Європи об’єднала свої зусилля у форматі IT-коаліції, яка займається кібербезпекою, яка в умовах роботи російських хакерів набуває особливого значення.

Читайте також:

Днями у Європі з’явилася нова коаліція на підтримку України, морська. Нічого дивного немає в тому, що засновниками цієї коаліції стали морські країни, які мають потужні флоти — Велика Британія та Норвегія. Особливої важливим є те, що у цій коаліції бере участь саме Велика Британія.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив у коментарі Новини.LIVE, що британська влада має у питанні створення та функціонування морської коаліції свій стратегічний інтерес. Експерт зазначив, що Велика Британія створює трансєвропейську вісь Лондон-Київ-Анкара. Суть цієї співпраці полягає у тому, аби послабити чи взагалі знищити російський вплив на ситуацію в Чорноморському басейні.

Така стратегія не є новою для однієї із головних морських держав. Ще в ХІХ столітті британці у складі європейської коаліції фактично знищили російський флот під час Кримської війни, чим зупинили імперські зазіхання Росії на південному напрямку. Зараз ситуація є схожою — Росія також напала на свою південну сусідку, а великі європейські країни стали на захист жертви агресії.

Навіщо Україні нова коаліція

Дмитро Снєгирьов наголосив, що морська коаліція суттєво відрізняється від попередніх коаліцій, створених західними партнерами України. Основною причиною цього є те, що Велика Британія ще до війни підписала з Україною угоду про партнерство в цій царині. Згідно з цією угодою, зокрема, в Україні мали бути збудовані дві військово-морські бази, а також європейські партнери мали розпочати будівництво кораблів для Військово-морського флоту України.

Тож, як бачимо, морська коаліція зайнялася конкретними кроками відразу після формального оголошення про своє створення. У всіх попередніх випадках йшлося перш за все про політичне рішення, через деякий час після якого розпочиналися реальні справи. Тут же ці справи стартували разом із політичним рішенням про створення коаліції. І це серйозний успіх України.

Крім того, підкреслив Дмитро Снєгирьов, тільки будівництвом кораблів для України допомога Великої Британії для України не обмежиться. Бо ще рік тому представники британської військової сфери говорили про необхідність тренування та підготовки українських підрозділів морської піхоти.

І цей напрямок зараз є критично важливим. Йдеться перш за все про Херсонську область, де саме морпіхи зуміли закріпитися на лівобережних плацдармах, утримують їх і поступово розширюють зону свого впливу. Тож робота у цьому напрямку є потенційним вкладом у майбутню перемогу України, щонайменше на одному напрямку. Крім того, у подальшому можливі десантні операції на узбережжі окупованого Криму – і над цим також варто попрацювати в рамках морської коаліції.

Морська коаліція та повоєнний період

Втім, наголосив Дмитро Снєгирьов, морська коаліція не обмежиться лише періодом російсько-української війни. Більш того, підкреслив військовий експерт, цей проект розрахований перш за все саме на довгострокову перспективу. Бо Велика Британія розглядає Україну як стратегічного партнера у вирішенні питань, що стосуються Чорноморського басейну.

А ці питання будуть вирішуватися і у мирний час. Тож Україна у подальшому має стати стримуючим фактором для російського впливу у Чорному морі. Оскільки ж Велика Британія, як зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, займається довгостроковим плануванням, на десятиліття — то можна сказати, що така ситуація є справжнім шансом для України. І цей шанс, шанс стати сильною морською, чорноморською державою, українська влада не повинна втратити.

Крім того, у морській коаліції уже залучені інші країни, зокрема, Норвегія. У перспективі до цієї коаліції можуть приєднатися й інші учасники, зокрема, уже зараз іде мова про можливість доєднання до української морської коаліції Німеччини.

Тож у перспективі можна очікувати посилення ЗСУ на південному, чорноморському напрямку, але не тільки — а й, скажімо, на річках, де можуть бути створені відповідні флотилії. А у Чорному морі морська коаліція в цей момент може зайнятися питанням безпеки зернового коридору, який функціонує уже без домовленостей із Росією.