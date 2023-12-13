Британия и Украина создали морскую коалицию: подробности

Британские и норвежские партнеры по созданию морской коалиции для Украины. Фото: Reuters/Rosie Hallam/UK MOD

Западные партнеры Украины организовались в новую коалицию в поддержку нашей страны. Что принесет Украине морская коалиция, во главе которой стоят Великобритания и Норвегия, рассчитана ли она на послевоенный период — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Британия и морская коалиция

В течение полномасштабной российско-украинской войны западные партнеры организовали несколько тематических коалиций в поддержку Украины. Так, была создана авиационная коалиция, которая сейчас занимается подготовкой украинских пилотов для работы на американских штурмовиках F-16. Кроме того, ряд стран Европы объединили свои усилия в формате IT-коалиции, занимающейся кибербезопасностью, которая в условиях работы российских хакеров приобретает особое значение.

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На днях в Европе появилась новая коалиция в поддержку Украины, морская. Ничего удивительного нет в том, что основателями этой коалиции стали морские страны, обладающие мощными флотами — Великобритания и Норвегия. Особенно важно то, что в этой коалиции принимает участие именно Великобритания.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил в комментарии Новини.LIVE, что британские власти имеют в вопросе создания и функционирования морской коалиции свой стратегический интерес. Эксперт отметил, что Великобритания создает трансевропейскую ось Лондон-Киев-Анкара. Суть этого сотрудничества состоит в том, чтобы ослабить или вообще уничтожить российское влияние на ситуацию в Черноморском бассейне.

Такая стратегия не нова для одной из главных морских государств. Еще в XIX веке британцы в составе европейской коалиции фактически уничтожили российский флот во время Крымской войны, чем остановили имперские посягательства России на южном направлении. Сейчас ситуация похожа — Россия также напала на свою южную соседку, а крупные европейские страны встали на защиту жертвы агрессии.

Зачем Украине новая коалиция

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что морская коалиция существенно отличается от предыдущих коалиций, созданных западными партнерами Украины. Основной причиной этого является то, что Великобритания еще до войны подписала с Украиной соглашение о партнерстве в этой области. Согласно этому соглашению, в частности, в Украине должны были быть построены две военно-морские базы, а также европейские партнеры должны были начать строительство кораблей для Военно-морского флота Украины.

Как видим, морская коалиция занялась конкретными шагами сразу после формального объявления о своем создании. Во всех предыдущих случаях речь шла, прежде всего, о политическом решении, через некоторое время после которого начинались реальные дела. Здесь же эти дела стартовали вместе с политическим решением о создании коалиции. И это серьезный успех Украины.

Кроме того, подчеркнул Дмитрий Снегирев, только строительством кораблей для Украины помощь Великобритании для Украины не ограничится. Еще год назад представители британской военной сферы говорили о необходимости тренировки и подготовки украинских подразделений морской пехоты.

И это направление сейчас критически важно. Речь идет, прежде всего, о Херсонской области, где именно морпехи сумели закрепиться на левобережных плацдармах, удерживают их и постепенно расширяют зону своего влияния. Поэтому работа в этом направлении является потенциальным вкладом в будущую победу Украины, по меньшей мере, в одном направлении. Кроме того, в дальнейшем возможны десантные операции на побережье оккупированного Крыма — и над этим стоит поработать в рамках морской коалиции.

Морская коалиция и послевоенный период

Впрочем, подчеркнул Дмитрий Снегирев, морская коалиция не ограничится периодом российско-украинской войны. Более того, подчеркнул военный эксперт, этот проект рассчитан, прежде всего, именно на долгосрочную перспективу. Потому что Великобритания рассматривает Украину как стратегического партнера по решению вопросов, касающихся Черноморского бассейна.

А эти вопросы будут решаться и в мирное время. Украина в дальнейшем должна стать сдерживающим фактором для российского влияния в Черном море. Поскольку Великобритания, как отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев, занимается долгосрочным планированием, на десятилетия — можно сказать, что такая ситуация является настоящим шансом для Украины. И этот шанс, шанс стать сильным морским, черноморским государством, украинские власти не должны потерять.

Кроме того, в морской коалиции уже привлечены другие страны, в частности Норвегия. В перспективе к этой коалиции могут присоединиться и другие участники, в частности, уже сейчас идет речь о возможности присоединения к украинской морской коалиции Германии.

Так что в перспективе можно ожидать усиления ВСУ на южном, черноморском направлении, но не только — но, скажем, на реках, где могут быть созданы соответствующие флотилии. А в Черном море морская коалиция в этот момент может заняться вопросом безопасности зернового коридора, который уже функционирует без договоренностей с Россией.