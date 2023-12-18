Морська коаліція, створена Британією, працюватиме на повоєнну перспективу

Британський есмінець в порту Одеси. Фото: "АрміяInform"

Морська коаліція, створена Великою Британією, працюватиме не тільки на поточні військові потреби України. Британія розглядає Україну як стратегічного партнера в довгостроковій перспективі.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Коаліція на повоєнну перспективу

Коментуючи перспективи розвитку українського флоту в форматі морської коаліції у повоєнний період, себто у довгостроковій перспективі, Дмитро Снєгирьов наголосив, що ця коаліція у першу чергу і працюватиме на майбутнє.

"Британія планує подібні речі на десятиліття уперед", — запевнив військовий експерт.

Стратегічне партнерство Британії та України

"Це не спонтанні політичні рішення, продиктовані актуальним порядком денним", — наголосив Снєгирьов.

За його словами, Велика Британія розглядає Україну як свого стратегічного партнера в цій царині.

"Тож ми мусимо не впустити цей свій шанс", — резюмував експерт.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Велика Британія та Норвегія очолять новостворену "морську коаліцію". Північні країни передадуть Україні протимінні кораблі класу Sandown.