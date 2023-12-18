Морская коалиция, созданная Британией, будет работать на послевоенную перспективу
Морская коалиция, созданная Великобританией , будет работать не только на текущие военные нужды Украины. Великобритания рассматривает Украину как стратегического партнера в долгосрочной перспективе.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Коалиция на послевоенную перспективу
Комментируя перспективы развития украинского флота в формате морской коалиции в послевоенный период, в долгосрочной перспективе, Дмитрий Снегирев подчеркнул, что эта коалиция в первую очередь и будет работать на будущее.
"Британия планирует подобные вещи на десятилетие вперед", — заверил военный эксперт.
Стратегическое партнерство Британии и Украины
"Это не спонтанные политические решения, продиктованные актуальной повесткой дня", — подчеркнул Снегирев.
По его словам, Великобритания рассматривает Украину как своего стратегического партнера в этой области.
"Так что мы должны не упустить этот свой шанс", — резюмировал эксперт.
Напомним, на днях стало известно, что Великобритания и Норвегия возглавят "морскую коалицию". Северные страны передадут Украине противоминные корабли класса Sandown.
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