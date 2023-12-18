Морская коалиция, созданная Британией, будет работать на послевоенную перспективу

Британский эсминец в Одессе. Фото: "АрмияInform"

Морская коалиция, созданная Великобританией , будет работать не только на текущие военные нужды Украины. Великобритания рассматривает Украину как стратегического партнера в долгосрочной перспективе.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Коалиция на послевоенную перспективу

Комментируя перспективы развития украинского флота в формате морской коалиции в послевоенный период, в долгосрочной перспективе, Дмитрий Снегирев подчеркнул, что эта коалиция в первую очередь и будет работать на будущее.

"Британия планирует подобные вещи на десятилетие вперед", — заверил военный эксперт.

Стратегическое партнерство Британии и Украины

"Это не спонтанные политические решения, продиктованные актуальной повесткой дня", — подчеркнул Снегирев.

По его словам, Великобритания рассматривает Украину как своего стратегического партнера в этой области.

"Так что мы должны не упустить этот свой шанс", — резюмировал эксперт.

Напомним, на днях стало известно, что Великобритания и Норвегия возглавят "морскую коалицию". Северные страны передадут Украине противоминные корабли класса Sandown.