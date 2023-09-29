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МВС оприлюднило кількість постраждалих від вибухонебезпечних предметів за час війни

29 вересня 2023 12:08
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
МВС оприлюднило кількість постраждалих від вибухонебезпечних предметів за час війни
Тривають виявлення вибухонебезпечних предметів. Фото: Командування ОС
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Від початку повномасштабної війни 780 осіб постраждали від вибухонебезпечних предметів. МВС України закликало громадян бути обачними і нагадало базові правила безпеки. 

Про це повідомлено в офіційному телеграм-каналі з посиланням на брифінг заступника начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС України Миколи Дідика в Military Media Center.

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Поточна кількість жертв від небезпечних предметів

Насьогодні загинула 251 особа та 529 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Серед постраждалих 77 дітей. З них загинуло — 13, а поранено — 64 людини. 

Що робити при виявленні вибухонебезпечних предметів?

Представники МВС нагадали базові правила безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів: 

  1. Не підходити
  2. Не чіпати
  3. Телефонувати 101 або 102

Головне управління Держпродспоживслужби розмістило на сайті список небезпечних предметів:

  • вибухові речовини — хімічні з’єднання або суміші, здатні під впливом певних зовнішніх дій (нагрівання, удар, тертя, вибух іншого вибухового пристрою) до швидкого хімічного перетворення, що саморозповсюджується, з виділенням великої кількості енергії та утворенням газів;
  • боєприпаси (бойові частки ракет, авіаційні бомби, артилерійські боєприпаси (снаряди, міни), інженерні боєприпаси (протитанкові та протипіхотні міни), ручні гранати, стрілецькі боєприпаси (патрони до пістолетів, карабінів, автоматів тощо);
  • піротехнічні засоби (патрони (сигнальні, освітлювальні, імітаційні, спеціальні), вибухові пакети, петарди);
  • ракети (освітлювальні, сигнальні) — гранати, димові шашки;
  • саморобні вибухові пристрої — це пристрої, в яких застосований хоча б один елемент конструкції саморобного виготовлення: саморобні міни-пастки, мінісюрпризи, що імітують предмети домашнього побуту, дитячі іграшки або речі, що привертають увагу.

Також ДСНС продовжує просвітницьку роботу з питань мінної безпеки.  Як вона зазначала, особливим пріоритетом є доведення правил безпеки до дітей шкільного віку.

Раніше ми писали про випадок на Київщині, коли чоловік підірвав саморобну вибухівку та поранив іншого чоловіка. 25-річний юнак знайшов металевий предмет у бляшанці та нагнувся до нього, зненацька пролунав вибух.

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