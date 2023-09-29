МВД обнародовало количество пострадавших от взрывоопасных предметов за время войны

Продолжаются обнаружение взрывоопасных предметов. Фото: Командование ОС

С начала полномасштабной войны 780 человек пострадали от взрывоопасных предметов. МВД Украины призвало граждан быть осмотрительными и напомнило базовые правила безопасности.

Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале со ссылкой на брифинг заместителя начальника отдела организации пиротехнических работ ГСЧС Украины Николая Дидыка в Military Media Center.

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На сегодняшний день погиб 251 человек и 529 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших 77 детей. Из них погибли — 13, а ранены — 64 человека.

Что делать при обнаружении взрывоопасных предметов

Представители МВД напомнили базовые правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

Не подходить Не трогать Звонить 101 или 102

Главное управление Госпродпотребслужбы разместило на сайте список опасных предметов:

взрывчатые вещества — химические соединения или смеси, способные под влиянием определенных внешних действий (нагревание, удар, трение, взрыв другого взрывного устройства) к самораспространяющемуся быстрому химическому преобразованию с выделением большого количества энергии и образованием газов;

химические соединения или смеси, способные под влиянием определенных внешних действий (нагревание, удар, трение, взрыв другого взрывного устройства) к самораспространяющемуся быстрому химическому преобразованию с выделением большого количества энергии и образованием газов; боеприпасы (боевые части ракет, авиационные бомбы, артиллерийские боеприпасы (снаряды, мины), инженерные боеприпасы (противотанковые и противопехотные мины), ручные гранаты, стрелковые боеприпасы (патроны к пистолетам, карабинам, автоматам и т.п.);

(боевые части ракет, авиационные бомбы, артиллерийские боеприпасы (снаряды, мины), инженерные боеприпасы (противотанковые и противопехотные мины), ручные гранаты, стрелковые боеприпасы (патроны к пистолетам, карабинам, автоматам и т.п.); пиротехнические средства (патроны (сигнальные, осветительные, имитационные, специальные), взрывчатые пакеты, петарды);

(патроны (сигнальные, осветительные, имитационные, специальные), взрывчатые пакеты, петарды); ракеты (осветительные, сигнальные) — гранаты, дымовые шашки;

(осветительные, сигнальные) — гранаты, дымовые шашки; самодельные взрывные устройства — это устройства, в которых применен хотя бы один элемент конструкции самодельного изготовления: самодельные мины-ловушки, мини-сюрпризы, имитирующие предметы домашнего обихода, детские игрушки или привлекающие внимание вещи.

Также ГСЧС продолжает просветительскую работу по вопросам минной безопасности. Как она отмечала, особым приоритетом является доведение правил безопасности детей школьного возраста.

Ранее мы писали о случае на Киевщине, когда мужчина взорвал самодельную взрывчатку и ранил другого мужчину. 25-летний юноша нашел металлический предмет в жестяной банке и нагнулся к нему, неожиданно раздался взрыв.