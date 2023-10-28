На Банковій відреагували на відмову Словаччини постачати Україні зрою

Радник Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: УНІАН

Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував рішення Словаччини не відправляти в Україну зброю та боєприпаси. За його словами, українці повинні ставитися до цього з розумінням.

Про це Подоляк сказав в ефірі телемарафону.

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Радник ОП каже, що будь-яка країна має право на свої суверенні політики, які можуть нам не подобатись.

"Ми ж маємо пояснювати позицію України і те, що не можна прийти на чужу територію, навіть попри те, що в тебе більше сили було на початку", — зазначив Подоляк.

Попри це, він наголосив, що "якщо та чи інша країна не розділяє європейські цінності, то вона має про це говорити, а не спекулювати на підтримці України".

Словаччина відмовилася від військової підтримки Україні

Нагадаємо, напередодні новий глава уряду Словаччини Роберт Фіцо підтвердив свою позицію щодо відсутності підтримки військової допомоги Україні, що було заявлено під час виборчої кампанії. Він вважає, що потрібно прагнути мирного врегулювання питання.

Водночас словацька партія HLAS ("Голос"), що має "золоту акцію" у формуванні уряду після виборів, вирішила погодитися на переговори з антиукраїнською партією Smer-SD та проросійською SNS.

Раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні.