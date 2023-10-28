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На Банковой отреагировали на отказ Словакии поставлять Украине оружия

28 октября 2023 20:43
- Екатерина Коновалец
На Банковой отреагировали на отказ Словакии поставлять Украине оружия
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: УНИАН
- Екатерина Коновалец

Советник офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал решение Словакии не отправлять в Украину оружие и боеприпасы. По его словам, украинцы должны относиться к этому с пониманием.

Об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона.

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Советник ОП говорит, что любая страна имеет право на свои суверенные политики, которые нам не нравятся.

"Мы же должны объяснять позицию Украины и то, что нельзя прийти на чужую территорию, даже несмотря на то, что у тебя больше силы было вначале", — отметил Подоляк.

При этом он подчеркнул, что "если та или иная страна не разделяет европейские ценности, то она должна об этом говорить, а не спекулировать на поддержке Украины".

Словакия отказалась от военной поддержки Украине

Напомним, накануне новый глава правительства Словакии Роберт Фицо подтвердил свою позицию по поводу отсутствия поддержки военной помощи Украине, что было заявлено во время избирательной кампании. Он считает, что нужно стремиться к мирному урегулированию вопроса.

В то же время словацкая партия HLAS ("Голос"), у которой "золотая акция" в формировании правительства после выборов, решила согласиться на переговоры с антиукраинской партией Smer-SD и пророссийской SNS.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине.

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