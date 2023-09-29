На Буковині побудують стадіон за 16 млн грн: реакція соцмереж
У селі Магала Чернівецької області збираються побудувати стадіон за 16 млн грн. Ця ініціатива викликала бурхливе обговорення у соціальних мережах.
Відповідний тендер триває на Prozorro.
Навіщо новий стадіон у час війни
Незважаючи на нібито хорошу ініціативу, багато користувачів соцмереж висловили своє незадоволення будівництвом нового стадіону в той час, поки триває війна.
Користувачі резонно відзначають, що ці гроші можна було б використати на допомогу Збройним силам України, які ведуть жорстокі бої проти російських загарбників.
Своє обурення українці висловлюють у соціальних мережах.
В Румунії будують бомбосховища
Тим часом, поки в Україні на кордоні з Румунією будують стадіони, в самій Румунії що через війну Росії проти України, почали будувати укриття. Зокрема, роботи вже тривають в селі Плауру, яке розташоване навпроти міста Ізмаїл в Одеській області. Місце обрали не випадково. Все через падіння російського безпілотника в країні.
Нагадуємо, що в Закарпатській області відкриють новий міжнародний пункт пропуску через українсько-румунський державний кордон. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.