На Буковині побудують стадіон за 16 млн грн: реакція соцмереж

Спортивний майданчик. Фото: Молодий буковинець

У селі Магала Чернівецької області збираються побудувати стадіон за 16 млн грн. Ця ініціатива викликала бурхливе обговорення у соціальних мережах.

Відповідний тендер триває на Prozorro.

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Навіщо новий стадіон у час війни

Незважаючи на нібито хорошу ініціативу, багато користувачів соцмереж висловили своє незадоволення будівництвом нового стадіону в той час, поки триває війна.

Користувачі резонно відзначають, що ці гроші можна було б використати на допомогу Збройним силам України, які ведуть жорстокі бої проти російських загарбників.

Реакція соцмереж будівництво стадіону. Фото: скриншот

Своє обурення українці висловлюють у соціальних мережах.

Реакція українців на будівництво стадіону. Фото: Скриншот

В Румунії будують бомбосховища

Тим часом, поки в Україні на кордоні з Румунією будують стадіони, в самій Румунії що через війну Росії проти України, почали будувати укриття. Зокрема, роботи вже тривають в селі Плауру, яке розташоване навпроти міста Ізмаїл в Одеській області. Місце обрали не випадково. Все через падіння російського безпілотника в країні.

Нагадуємо, що в Закарпатській області відкриють новий міжнародний пункт пропуску через українсько-румунський державний кордон. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.