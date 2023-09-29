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На Буковине построят стадион за 16 млн грн: реакция соцсетей

29 сентября 2023 12:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Буковине построят стадион за 16 млн грн: реакция соцсетей
Спортивная площадка. Фото: Молодой буковинец
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В селе Магала Черновицкой области собираются построить стадион за 16 млн. грн. Эта инициатива вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

Соответствующий тендер продолжается на Prozorro.

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Несмотря на якобы хорошую инициативу, многие пользователи соцсетей выразили свое недовольство строительством нового стадиона в то время, пока идет война.

Пользователи резонно отмечают, что эти деньги можно использовать для помощи Вооруженным силам Украины, которые ведут жестокие бои против российских захватчиков.

Тендер на Prozorro
Реакция соцсетей на строительство стадиона. Фото: скриншот

Свое возмущение украинцы выражают в социальных сетях.

Украинцы возмущены новым тендером
Реакция украинцев на строительство стадиона. Фото: Скриншот

В Румынии строят бомбоубежища

Между тем, пока в Украине на границе с Румынией строят стадионы, в самой Румынии из-за войны России против Украины начали строить укрытия. В частности, работы уже продолжаются в селе Плауру, расположенном напротив города Измаил в Одесской области. Место выбрали не случайно. Все из-за падения российского беспилотника в стране.

Напомним, что в Закарпатской области откроют новый международный пункт пропуска через украинско-румынскую государственную границу. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

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