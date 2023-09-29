На Буковине построят стадион за 16 млн грн: реакция соцсетей

Спортивная площадка. Фото: Молодой буковинец

В селе Магала Черновицкой области собираются построить стадион за 16 млн. грн. Эта инициатива вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

Соответствующий тендер продолжается на Prozorro.

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Зачем новый стадион во время войны

Несмотря на якобы хорошую инициативу, многие пользователи соцсетей выразили свое недовольство строительством нового стадиона в то время, пока идет война.

Пользователи резонно отмечают, что эти деньги можно использовать для помощи Вооруженным силам Украины, которые ведут жестокие бои против российских захватчиков.

Реакция соцсетей на строительство стадиона. Фото: скриншот

Свое возмущение украинцы выражают в социальных сетях.

Реакция украинцев на строительство стадиона. Фото: Скриншот

В Румынии строят бомбоубежища

Между тем, пока в Украине на границе с Румынией строят стадионы, в самой Румынии из-за войны России против Украины начали строить укрытия. В частности, работы уже продолжаются в селе Плауру, расположенном напротив города Измаил в Одесской области. Место выбрали не случайно. Все из-за падения российского беспилотника в стране.

Напомним, что в Закарпатской области откроют новый международный пункт пропуска через украинско-румынскую государственную границу. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.