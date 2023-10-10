На Буковині стоматолог відмовився від мобілізації

Мобілізація в Україні. Фото: ТЦК та СП/Facebook

У Чернівецькій області суворо покарали стоматолога, який відмовився брати повістку без свого адвоката. Таким чином ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Заставнівського районного суду Чернівецької області.

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"ВЛК повністю не оглянула", — наполягав громадянин, зазнаючи про свої складні хвороби.

Не перша відмова від мобілізації

Подібна ситуація вже була. Стоматолог отримав повістку 4 травня 2022 року. Тоді ВЛК визнала його придатним до служби у ЗСУ, але він відмовився відправлятись до навчального центру та мобілізації.

"Залиште повістку собі", — порадив військкомам ухилянт.

У липні 2022 року чоловік знову отримав повістку і проігнорував мобілізацію.

Захворів перед ВЛК

На суді підозрюваний повідомив, що у травні 2022 року він проходив огляд лише у лікаря-офтальмолога і хотів, щоб його оглянули всі медики, і саме тому відмовився підписувати повістку. Чоловік викликав поліцію, коли йому нібито не дозволили вийти із військкомату і зателефонувати адвокату.

Свідчення підозрюваного. Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Під час суду дантист розказав про свої хвороби, такі як: сенсибілізуюча астма, легенева недостатність; множинні хрящові грижі; жовчно-кам`яна хвороба з конкрементом, що потребує хірургічного втручання. Проте працівники військкомату та ВЛК на суді заявили, що громадянин проходив спрощену комісію, оскільки він скаржився лише на поганий зір. Під час огляду це не підтвердилось.

Йому намагалися вручити повістку 27 липня, коли чоловік прибув до військкомату, але він знову її не взяв.

Вирок суду

Суд звернув увагу на те, що ухилянт усі довідки про його хвороби отримав уже після того, як йому намагались двічі вручити повістки. До того ж він працює стоматологом, виховує разом із дружиною дитину, утримує родину та раніше не мав справ у суді.

Чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі за статтею 336 КК України.

Як повідомлялося раніше, мобілізації також підлягають й чоловіки, яких ВЛК визнала обмежено придатними. Проте такі особи не можуть проходити службу в певних військових частинах, до прикладу, у ССО та десантно-штурмових військах. А також плавскладах, морській піхоті, спецспорудах.