На Буковине стоматолог отказался от мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: ТЦК и СП/Facebook

В Черновицкой области строго наказали стоматолога, отказавшегося брать повестку без своего адвоката. Таким образом уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Заставнивского районного суда Черновицкой области.

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"ВЛК полностью не осмотрела" , - настаивал гражданин, указывая на свои сложные болезни.

Не первый отказ от мобилизации

Подобная ситуация уже была. Стоматолог получил повестку 4 мая 2022 года. Тогда ВЛК признала его пригодным к службе в ВСУ, но отказался отправляться в учебный центр и мобилизацию.

"Оставьте повестку себе", - посоветовал военным уклоняющийся.

В июле 2022 года мужчина снова получил повестку и проигнорировал мобилизацию.

Заболел перед ВЛК

На суде подозреваемый сообщил, что в мае 2022 года он проходил осмотр только у врача-офтальмолога и хотел, чтобы его осмотрели все медики, и потому отказался подписывать повестку. Мужчина вызвал полицию, когда ему якобы не разрешили выйти из военкомата и позвонить по телефону адвокату.

Свидетельство подозреваемого. Фото: Единый государственный реестр судебных решений

Во время суда дантист рассказал о своих болезнях, таких как: сенсибилизирующая астма, легочная недостаточность; множественные хрящевые грыжи; желчно-каменная болезнь с конкрементом, требующая хирургического вмешательства. Однако работники военкомата и ВЛК на суде заявили, что гражданин проходил упрощенную комиссию, поскольку он жаловался только на плохое зрение. При осмотре это не подтвердилось.

Ему пытались вручить повестку 27 июля, когда мужчина прибыл в военкомат, но он снова ее не взял.

Приговор суда

Суд обратил внимание на то, что уклоняющийся все справки о его болезнях получил уже после того, как ему пытались дважды вручить повестки. К тому же он работает стоматологом, воспитывает вместе с женой ребенка, содержит семью и раньше не имел дел в суде.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы по статье 336 КК Украины.

Как сообщалось ранее, мобилизации также подлежат и мужчины, которых ВЛК сочла ограниченно пригодными. Однако такие лица не могут проходить службу в определенных воинских частях, например, в ССО и десантно-штурмовых войсках. А также плавскладах, морской пехоте, спецсооружениях.