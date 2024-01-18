На число невдалих запусків російських ракет впливають втрати на війні

Російський літак. Фото: росЗМІ

Російська армія втрачає на війні в Україні багато сучасних літаків та висококваліфікованих пілотів. Використання непідготовленого льотного складу і зношеної техніки теж збільшує кількість ракет, які падають ще на території Росії.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Санкції працюють

Серед випадків невдалих запусків ракет є і приклади, коли не долітали до цілі ракети Х-101, які виготовляються уже зараз, під час повномасштабної війни.

Тут, за словами Снєгирьова, причиною може бути вплив санкцій – зокрема, відсутність відповідних матеріалів для виготовлення ракет.

"Крім того, — підкреслив експерт, — є версія про те, що росіяни скорочують терміни виготовлення ракет, що також позначається на їхній якості".

Льотчики і літаки

Серед інших факторів Дмитро Снєгирьов назвав стан як льотного складу військово-космічних сил РФ, так і самих літаків.

"За деякими даними, росіяни втратили у нинішній війні уже понад 200 льотчиків. А підготовка одного такого військового спеціаліста у нормальних умовах — це п’ять років, якщо ж скоротити цей процес, то обов’язково виникають питання до якості таких пілотів", — пояснив експерт.

Не можна виключати і фактор технічних проблем на самих літаках, які є носіями крилатих ракет — і через зношеність льотного парку, і через втрати бойової техніки на війні, і через санкційний тиск на російський ВПК.

Нагадаємо, що ворог атакував Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області.