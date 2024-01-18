На число неудачных запусков российских ракет влияют потери на войне

Российский самолет. Фото: росСМИ

Российская армия теряет на войне в Украине множество современных самолетов и высококвалифицированных пилотов. Использование неподготовленного лётного состава и изношенной техники тоже увеличивает количество ракет, падающих еще на территории России.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Санкции работают

Среди случаев неудачных запусков ракет есть и примеры, когда не долетали до производимых уже сейчас цели ракеты Х-101 во время полномасштабной войны.

Здесь, по словам Снегирева, причиной может стать влияние санкций — в частности, отсутствие соответствующих материалов для изготовления ракет.

"Кроме того, — подчеркнул эксперт, — есть версия о том, что россияне сокращают сроки изготовления ракет, что также сказывается на их качестве".

Летчики и самолеты

Среди других факторов Дмитрий Снегирев назвал состояние как лётного состава военно-космических сил РФ, так и самих самолетов.

"По некоторым данным, россияне потеряли в нынешней войне уже более 200 летчиков. А подготовка одного такого военного специалиста в нормальных условиях — это пять лет, если же сократить этот процесс, то обязательно возникают вопросы к качеству таких пилотов", — объяснил эксперт.

Нельзя исключать и фактор технических проблем на самих самолетах, которые являются носителями крылатых ракет — и из-за износа летного парка, и из-за потерь боевой техники на войне, и из-за санкционного давления на российский ВПК.

Напомним, что враг атаковал Украину ракетами разного типа утром 13 января. Одна из враждебных целей упала во дворе частного дома в Полтавской области.