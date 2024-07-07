Обстріл Дніпра — є руйнування і потраждалі

Зруйнована обстрілом будівля. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області росіяни вночі завдали ракетного удару по Павлограду та Нікополю. Внаслідок цього було пошкоджено низку будинків та установ, а також є постраждалі.

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю, 7 липня.

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За словами Лисака, у місті внаслідок удару було пошкоджено чотири приватні будинки. Він зазначив, що в Павлограді обійшлося без жертв і поранених.

"Натомість на Нікопольщині є постраждалі. У райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років", — розповів Лисак.

Росіяни обстрілювали Нікополь з важкої артилерії та запускали дронами-камікадзе. Також вони застосовували й РСЗВ.

В Нікополі через обстріл були пошкоджені три підприємства, коледж, дитсадок та техніку рятувальників.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

Знищена пожежна машина. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджена будівля. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, що повітряну тривогу в Україні оголосили ввечері 6 липня через загрозу ударних безпілотників. Пізніше попередили про небезпеку застосування балістичних ракет.

Також після того, як оголосили загрозу балістики, пролунали вибухи в Павлограді Дніпропетровської області. Це сталося близько 00:40, росіяни атакували регіон двома ракетами "Іскандер-М".