Обстрел Днепра – есть разрушения и пострадавшие

Разрушенное обстрелом здание. Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепропетровской области россияне ночью нанесли ракетный удар по Павлограду и Никополю. В результате был поврежден ряд домов и учреждений, а также есть пострадавшие.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье, 7 июля.

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По словам Лысака, в городе в результате удара были повреждены четыре частных дома. Он отметил, что в Павлограде обошлось без жертв и раненых.

"Вместо этого на Никопольщине есть пострадавшие. В райцентре во время вечерних и утренних обстрелов травмированы трое женщин 38, 65 и 71 лет", — рассказал Лысак.

Россияне обстреливали Никополь из тяжелой артиллерии и запускали дронами-камикадзе. Также они применяли и РСЗО.

В Никополе из-за обстрела были повреждены три предприятия, колледж, детсад и технику спасателей.

Спасатели на месте обстрела. Фото: Днепропетровская ОВА

Уничтоженная пожарная машина. Фото: Днепропетровская ОВА

Поврежденное здание. Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, что воздушную тревогу в Украине объявили вечером 6 июля из-за угрозы ударных беспилотников. Позже предупредили об опасности применения баллистических ракет.

Также после того, как объявили угрозу баллистики, раздались взрывы в Павлограде Днепропетровской области. Это произошло около 00:40, россияне атаковали регион двумя ракетами "Искандер-М".