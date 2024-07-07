Обстрел Днепра – есть разрушения и пострадавшие

В Днепропетровской области были слышны взрывы — в ОВА сообщили о пострадавших
В Днепропетровской области россияне ночью нанесли ракетный удар по Павлограду и Никополю. В результате был поврежден ряд домов и учреждений, а также есть пострадавшие.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье, 7 июля.
Враг обстрелял Днепропетровскую область
По словам Лысака, в городе в результате удара были повреждены четыре частных дома. Он отметил, что в Павлограде обошлось без жертв и раненых.
"Вместо этого на Никопольщине есть пострадавшие. В райцентре во время вечерних и утренних обстрелов травмированы трое женщин 38, 65 и 71 лет", — рассказал Лысак.
Россияне обстреливали Никополь из тяжелой артиллерии и запускали дронами-камикадзе. Также они применяли и РСЗО.
В Никополе из-за обстрела были повреждены три предприятия, колледж, детсад и технику спасателей.
Напомним, что воздушную тревогу в Украине объявили вечером 6 июля из-за угрозы ударных беспилотников. Позже предупредили об опасности применения баллистических ракет.
Также после того, как объявили угрозу баллистики, раздались взрывы в Павлограде Днепропетровской области. Это произошло около 00:40, россияне атаковали регион двумя ракетами "Искандер-М".
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