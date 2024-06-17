Обстріл Дніпропетровської області

Зруйнована обстрілом будівля. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські загарбники завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, використовуючи артилерію та безпілотні літальні апарати. Внаслідок цих дій було пошкоджено кілька будівель, але обійшлося без жертв.

Про це повідомив очільник Дінпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок, 17 червня.

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Удари ворога по Дніпропетровщині

Ввечері 16 червня російські загарбники атакували Марганецьку громаду та Нікополь.

Пошкоджень зазнали приватний будинок, господарська споруда, автомобіль, будівля, що не експлуатувалася. Також постраждали лінії електропередач.

Також вранці під удар потрапила Покровська громада.

Пошкоджено дві оселі, господарська споруда, легковий автомобіль та лінія електропередач.

Зруйнована обстрілом будівля. Фото: Дніпропетровська ОВА

Знищений автомобіль. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджений дах будівлі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, внаслідок атак по Куп'янському та Ізюмському районах пошкоджено чотири приватні будинки й автомобіль.

Також ми писали, що російська армія з реактивних систем залпового вогню атакувала село Курилівка Харківської області. Було поранено цивільного мешканця.