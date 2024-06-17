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На Днепропетровщине были слышны взрывы — в ОВА сообщили о разрушениях

17 июня 2024 09:11
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Обстрел Днепропетровской области
Разрушенное обстрелом здание. Фото: Днепропетровская ОВА
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Российские захватчики нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотные летательные аппараты. В результате этих действий было повреждено несколько зданий, но обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в понедельник, 17 июня.

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Разрушенное здание
Пост Сергея Лисака. Фото: скриншот

Удары врага по Днепропетровщине

Вечером 16 июня российские захватчики атаковали Марганецкую громаду и Никополь.

Повреждения получили частный дом, хозяйственная постройка, автомобиль, не эксплуатировавшееся здание. Также пострадали линии электропередачи.

Также утром под удар попала Покровская громада.

Повреждены два дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и линия электропередач.

уничтожены здания
Разрушенное обстрелом здание. Фото: Днепропетровская ОВА
автомобиль
Уничтоженный автомобиль. Фото: Днепропетровская ОВА
здание
Поврежденная крыша здания. Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, в результате атак по Купянскому и Изюмскому районам повреждены четыре частных дома и автомобиль.

Также мы писали, что российская армия реактивными системами залпового огня атаковала село Куриловка Харьковской области. Был ранен гражданский житель.

Украина
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