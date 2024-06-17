Обстрел Днепропетровской области

Разрушенное обстрелом здание. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские захватчики нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотные летательные аппараты. В результате этих действий было повреждено несколько зданий, но обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в понедельник, 17 июня.

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Вечером 16 июня российские захватчики атаковали Марганецкую громаду и Никополь.

Повреждения получили частный дом, хозяйственная постройка, автомобиль, не эксплуатировавшееся здание. Также пострадали линии электропередачи.

Также утром под удар попала Покровская громада.

Повреждены два дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и линия электропередач.

Разрушенное обстрелом здание. Фото: Днепропетровская ОВА

Уничтоженный автомобиль. Фото: Днепропетровская ОВА

Поврежденная крыша здания. Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, в результате атак по Купянскому и Изюмскому районам повреждены четыре частных дома и автомобиль.

Также мы писали, что российская армия реактивными системами залпового огня атаковала село Куриловка Харьковской области. Был ранен гражданский житель.