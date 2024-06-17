Обстрел Днепропетровской области

На Днепропетровщине были слышны взрывы — в ОВА сообщили о разрушениях
Российские захватчики нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотные летательные аппараты. В результате этих действий было повреждено несколько зданий, но обошлось без жертв.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в понедельник, 17 июня.
Удары врага по Днепропетровщине
Вечером 16 июня российские захватчики атаковали Марганецкую громаду и Никополь.
Повреждения получили частный дом, хозяйственная постройка, автомобиль, не эксплуатировавшееся здание. Также пострадали линии электропередачи.
Также утром под удар попала Покровская громада.
Повреждены два дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и линия электропередач.
Напомним, в результате атак по Купянскому и Изюмскому районам повреждены четыре частных дома и автомобиль.
Также мы писали, что российская армия реактивными системами залпового огня атаковала село Куриловка Харьковской области. Был ранен гражданский житель.
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