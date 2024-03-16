На Донеччині чули вибухи — в одному із сіл є загиблий
Російська Федерація обстріляла село Новоселівка Перша Донецької області з важкої артилерії. Внаслідок цього відомо про щонайменше одного загиблого.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у суботу, 16 березня.
Ворог обстріляв Донеччину
В Донецькій області росіяни завдали удару по селу Новоселівка Перша.
В Донецькій ОВА повідомили, що внаслідок атаки росіян було вбито 51-річного чоловіка. Ще один чоловік отримав поранення — його доправили до лікарні.
"Одна особа загинула, і одна поранена", — говориться у повідомленні.
В ОВА додали, що Очеретинська громада перебуває у безпосередній близькості до лінії фронту.
"Кожен день там несе загрозу для життя", — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" завдали успішного удару по позиціях російських окупантів.
Крім того, прикордонники уразили протитанкову гармату ворога за допомогою безпілотника.
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