На Донеччині чули вибухи — в одному із сіл є загиблий

Зруйнований обстрілом будинок. Фото ілюстративне: АрміяІнформ

Російська Федерація обстріляла село Новоселівка Перша Донецької області з важкої артилерії. Внаслідок цього відомо про щонайменше одного загиблого.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у суботу, 16 березня.

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Ворог обстріляв Донеччину

В Донецькій області росіяни завдали удару по селу Новоселівка Перша.

В Донецькій ОВА повідомили, що внаслідок атаки росіян було вбито 51-річного чоловіка. Ще один чоловік отримав поранення — його доправили до лікарні.

"Одна особа загинула, і одна поранена", — говориться у повідомленні.

В ОВА додали, що Очеретинська громада перебуває у безпосередній близькості до лінії фронту.

"Кожен день там несе загрозу для життя", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" завдали успішного удару по позиціях російських окупантів.

Крім того, прикордонники уразили протитанкову гармату ворога за допомогою безпілотника.