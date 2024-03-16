В Донецкой области слышали взрывы — в одном из сел есть погибший

Разрушенный обстрелом дом. Фото иллюстративное: АрмияИнформ

Российская Федерация обстреляла село Новоселовка Первая Донецкой области из тяжелой артиллерии. В результате известно по меньшей мере об одном погибшем.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в субботу, 16 марта.

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Сообщение Донецкой ОВА. Фото: скриншот

Враг обстрелял Донетчину

В Донецкой области россияне нанесли удар по селу Новоселовка Первая.

В Донецкой ОВА сообщили, что в результате атаки россиян был убит 51-летний мужчина. Еще один человек получил ранение — его доставили в больницу.

"Один человек погиб, и один ранен", — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что Очеретинская громада находится в непосредственной близости к линии фронта.

"Каждый день там несет угрозу жизни", — говорится в сообщении.

Напомним, пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" нанесли успешный удар по позициям российских оккупантов.

Кроме того, пограничники поразили противотанковую пушку врага с помощью беспилотника.