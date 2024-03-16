В Донецкой области слышали взрывы — в одном из сел есть погибший
Российская Федерация обстреляла село Новоселовка Первая Донецкой области из тяжелой артиллерии. В результате известно по меньшей мере об одном погибшем.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в субботу, 16 марта.
Враг обстрелял Донетчину
В Донецкой области россияне нанесли удар по селу Новоселовка Первая.
В Донецкой ОВА сообщили, что в результате атаки россиян был убит 51-летний мужчина. Еще один человек получил ранение — его доставили в больницу.
"Один человек погиб, и один ранен", — говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что Очеретинская громада находится в непосредственной близости к линии фронта.
"Каждый день там несет угрозу жизни", — говорится в сообщении.
Напомним, пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" нанесли успешный удар по позициям российских оккупантов.
Кроме того, пограничники поразили противотанковую пушку врага с помощью беспилотника.
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