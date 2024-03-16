Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Донецкой области слышали взрывы — в одном из сел есть погибший arrow

В Донецкой области слышали взрывы — в одном из сел есть погибший

16 марта 2024 16:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Донецкой области слышали взрывы — в одном из сел есть погибший
Разрушенный обстрелом дом. Фото иллюстративное: АрмияИнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российская Федерация обстреляла село Новоселовка Первая Донецкой области из тяжелой артиллерии. В результате известно по меньшей мере об одном погибшем.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в субботу, 16 марта.

Читайте также:
В Донецкой области слышали взрывы — в одном из сел есть погибший - фото 1
Сообщение Донецкой ОВА. Фото: скриншот

Враг обстрелял Донетчину

В Донецкой области россияне нанесли удар по селу Новоселовка Первая.

В Донецкой ОВА сообщили, что в результате атаки россиян был убит 51-летний мужчина. Еще один человек получил ранение — его доставили в больницу.

"Один человек погиб, и один ранен", — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что Очеретинская громада находится в непосредственной близости к линии фронта.

"Каждый день там несет угрозу жизни", — говорится в сообщении.

Напомним, пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" нанесли успешный удар по позициям российских оккупантов.

Кроме того, пограничники поразили противотанковую пушку врага с помощью беспилотника.

война
Украина
Донецкая область
обстрелы
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство