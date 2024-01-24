На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей — що відомо
У прифронтових громадах Донеччини досі залишається 72 дитини. Примусова евакуація в громадах Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів триває ще з квітня 2023 року. Сьогодні, 24 січня, її оголосили й в окремих населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Примусова евакуація дітей з громад Донеччини
Таке рішення прийняли на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"На жаль, не всі дорослі усвідомлюють свою відповідальність за життя і здоров’я власних дітей — і багато хто досі залишається на територіях, поблизу яких точаться активні бойові дії", — зауважив Філашкін.
Посадовець додав, що діти не повинні жити на війні, а зростати в безпеці подалі від лінії фронту.
Нагадаємо, раніше на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.
Читайте Новини.LIVE!