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На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей — що відомо

24 січня 2024 17:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей — що відомо
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У прифронтових громадах Донеччини досі залишається 72 дитини. Примусова евакуація в громадах Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів триває ще з квітня 2023 року. Сьогодні, 24 січня, її оголосили й в окремих населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Таке рішення прийняли на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

скільки дітей живе біля лінії фронту на Донеччині
Засідання обласної комісії на Донеччині. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

"На жаль, не всі дорослі усвідомлюють свою відповідальність за життя і здоров’я власних дітей — і багато хто досі залишається на територіях, поблизу яких точаться активні бойові дії", — зауважив Філашкін. 

Посадовець додав, що діти не повинні жити на війні, а зростати в безпеці подалі від лінії фронту. 

Нагадаємо, раніше на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.

діти
евакуація
Донецька область
окупанти
люди
війна в Україні
Росія

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