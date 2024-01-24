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В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей — что известно

24 января 2024 17:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей — что известно
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В прифронтовых громадах Донецкой области до сих пор остается 72 ребенка. Принудительная эвакуация в общинах Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов продолжается с апреля 2023 года. Сегодня, 24 января, она была объявлена и в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Такое решение было принято на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

сколько детей живет у линии фронта в Донецкой области
Заседание областной комиссии в Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

"К сожалению, не все взрослые осознают свою ответственность за жизнь и здоровье собственных детей — и многие до сих пор остаются на территориях, вблизи которых идут активные боевые действия", — отметил Филашкин.

Чиновник добавил, что дети не должны жить на войне, а расти в безопасности подальше от линии фронта.

Напомним, ранее в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Кондрашовской и Куриловской громадах Купянского района.

дети
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Донецкая область
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Россия

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