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На Донеччині засудили спостерігача за військовими об’єктами ЗСУ

17 січня 2024 18:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Донеччині засудили спостерігача за військовими об’єктами ЗСУ
Українські військові. Ілюстративне фото: Ukrainian Military Pages
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Донеччині викрили та засудили мешканця Костянтинівки на шість років позбавлення волі. Зрадник поширював інформацію про розташування особового складу та військових об'єктів Збройних Сил України.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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За даними слідства, стало відомо, мешканець Костянтинівки був проросійськи налаштованим і через мобільний додаток "Telegram" у червні 2022 року поширював дані про бійців ЗСУ, які дислокувались в місті. 

"Невдоволений перебуванням українських захисників на території та околицях населеного пункту, він ділився результатами власних спостережень за місцями розміщення їх техніки й озброєння. При цьому окремі акценти в ході діалогів чоловік робив на розташуванні блокпостів та кількості присутніх там бійців", — зазначили в прокуратурі.

Покарання для зрадника з Донеччини

На підставі зібраних доказів протизаконної діяльності суд ухвалив вирок для мешканця Костянтинівки. Його засудили на шість з половиною років ув'язнення.

Як вказують у прокуратурі, на вирок суду обвинувачений чекав у слідчому ізоляторі.

Засуджений житель Донеччини
Засуджений житель Донеччини. Фото: Донецька обласна прокуратура
Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, в Ізмаїлі винесли вирок російському агенту, який шпигував за критичною інфраструктурою. Держзрадник передавав дані ГУР про переміщення у річковому порту міста. 

Додамо, співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру дев'ятьом російським бойовикам, які брали участь у штурмових діях позицій українських військових під Бахмутом та Лисичанськом. Російським солдатам загрожує довічне ув'язнення.

ЗСУ
Україна
Донецька область
прокуратура
держзрада

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