На Донетчине засудили наблюдателя за военными объектами ВСУ
В Донецкой области разоблачили и засудили жителя Константиновки на шесть лет лишения свободы. Предатель распространял информацию о расположении личного состава и военных объектов Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Мужчина на Донетчине распространял данные о местах дислокации ВСУ
По данным следствия, стало известно, что житель Константиновки был пророссийски настроенным и через мобильное приложение "Telegram" в июне 2022 года распространял данные о бойцах ВСУ, которые дислоцировались в городе.
"Недоволен пребыванием украинских защитников на территории и окрестностях населенного пункта, он делился результатами собственных наблюдений за местами размещения их техники и вооружения. При этом отдельные акценты в ходе диалогов мужчина делал на расположении блокпостов и количестве присутствующих там бойцов", — отметили в прокуратуре.
Наказание для предателя из Донбасса
На основании собранных доказательств противозаконной деятельности суд вынес приговор для жителя Константиновки. Его приговорили к шести с половиной годам заключения.
Как указывают в прокуратуре, приговора суда обвиняемый ждал в следственном изоляторе.
Напомним, в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, шпионившему за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.
Добавим, сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении девяти российским боевикам, участвовавшим в штурмовых действиях позиций украинских военных под Бахмутом и Лисичанском. Российским солдатам грозит пожизненное заключение.
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