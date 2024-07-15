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На фронті загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі

15 липня 2024 13:24
Валерія Барановська - редактор
В Україні грузинський доброволець Зураб Яшвілі помер на війні
Грузинський доброволець Зураб Іашвілі. Фото: Zurab Iashvili, Facebook
Валерія Барановська - редактор

В Україні у понеділок, 15 липня, загинув грузинський доброволець Зураб  Іашвілі. Боєць помер у Львівському військовому шпиталі від ран.

Про це повідомив товариш загиблого, Вано Надірадзе, у Facebook у понеділок, 15 липня.

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В Україні загинув грузинський доброволець

На війні загинув ще один грузинський боєць — Зураб  Іашвілі. Його товариш Вано Надірадзе зазначив, що доброволець помер у Львівському військовому шпиталі після отримання поранення.

"Ще один грузинський воїн загинув в Україні. Після поранення він довго мучився, але, на жаль, не вижив. Він помер у Львівському військовому госпіталі. Зураб  Іашвілі — слава твоїй героїчній душі, брате!" — написав Надірадзе, який також служить в ЗСУ.

Повідомляється, що з початку російсько-української війни в Україні загинули вже понад 60 грузинських бійців.

Нагадаємо, на полі бою загинув відомий український оперний співак, музикант і актор Ігор Воронка. На початку липня йому виповнилося 49 років.

Ми писали, що своє життя за мирну Україну віддав український письменник та юрист Василь Паламарчук

Також на фронті загинув брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця Дмитро Чендей.

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