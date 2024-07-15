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На фронте погиб грузинский доброволец Зураб Иашвили

15 июля 2024 13:24
Валерия Барановская - редактор
В Украине грузинский доброволец Зураб Яшвили скончался на войне
Грузинский доброволец Зураб Иашвили. Фото: Zurab Iashvili, Facebook
Валерия Барановская - редактор

В Украине в понедельник, 15 июля, погиб грузинский доброволец Зураб Иашвили. Боец умер во Львовском военном госпитале от ран.

Об этом сообщил товарищ погибшего, Вано Надирадзе, в Facebook в понедельник, 15 июля.

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В Украине погиб грузинский доброволец

На войне погиб еще один грузинский боец — Зураб Иашвили. Его товарищ Вано Надирадзе отметил, что доброволец умер во Львовском военном госпитале после получения ранения.

"Еще один грузинский воин погиб в Украине. После ранения он долго мучился, но, к сожалению, не выжил. Он умер во Львовском военном госпитале. Зураб Иашвили — слава твоей героической душе, брат!" — написал Надирадзе, также служащий в ВСУ.

Сообщается, что с начала российско-украинской войны в Украине погибли более 60 грузинских бойцов.

Напомним, на поле боя погиб известный украинский оперный певец, музыкант и актер Игорь Воронко. В начале июля ему исполнилось 49 лет.

Мы писали, что свою жизнь за мирную Украину отдал украинский писатель и юрист Василий Паламарчук.

Также на фронте погиб брат лидера группы "Без ограничений" Сергея Танчинца Дмитрий Чендей.

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